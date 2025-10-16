Letizia Ortiz sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales, cuando se dio a conocer las cartas reales que ella responde con su firma. Todo el tiempo, la Casa Real recibe correspondencia de periodistas o seguidores para la familia. Es de público conocimiento que la monarca se toma el tiempo de leer algunas de ellas. En las últimas horas, se reveló el contenido de una carta, qué dice y las razones por las que decide escribirlas.

Las cartas de Letizia Ortiz: todos los detalles

Letizia Ortiz da de qué hablar a las redes sociales y medios de comunicación, debido a sus diversos accionares que sorprenden a todos o provocar rumores. En los últimos días, emocionó a sus seguidores, cuando un usuario reveló que recibió una carta de la monarca de España. La Casa Real recibe correspondencia durante todo el día, y no duda en darle un espacio a cada una de ellas para que reciban una respuesta. La propia reina muchas veces es la que contesta o las envía.

La carta de Letizia Ortiz

La periodista alemana Kathleen Van Lierop mostró su emoción al recoger de su buzón una carta de parte de la reina de España. Esto viene de una primera carta que envió ella, para felicitarla por su cumpleaños 53. En esta ocasión, fue la secretaria real la que respondió, en nombre de la monarca. "Muchas gracias por la felicitación y las cariñosas palabras que ha enviado a Su Majestad la Reina con ocasión de su cumpleaños. En cuanto a su solicitud de una fotografía de Su Majestad, le informo de que no disponemos de otro modelo distinto al que ya le hemos enviado anteriormente. Saludos", se podía leer en la misma.

Varios usuarios se mostraron emocionados al respecto, y recordaron algunas de las cartas que se habían dado a conocer. Letizia Ortiz se comunica con sus allegados alrededor del mundo, escribiendo cartas de agradecimiento, invitaciones formales, algunas personales, o cartas privadas de condolencia. En todas ellas, los receptores aseguraron de que se podía leer la calidez de Su Majestad, y el tiempo que le dedicaba a cada una de ellas.

Letizia Ortiz sorprendió a todos, cuando se dio a conocer qué dicen las cartas que envía a diversas partes del mundo, y las razones por las que decide responder. La Reina de España y su equipo en el Palacio de Zarzuela se toman el tiempo de leer cada una de la correspondencia que les llega, para poder darle la respuesta correspondiente. Sin embargo, el detalle que delata la calidez y atención que le pone a ellas son las firmas que la acompañan.

