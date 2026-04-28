La difícil carrera que va a estudiar la princesa Ariane, la hija menor de Máxima Zorreguieta

La princesa Ariane comienza una nueva etapa en su vida, y si bien se espera con ansias el anuncio oficial sobre la elección que marcará su presente y futuro, fue la propia hija de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo quien lo informó y dejó sin palabras a muchos.

Las celebraciones del Día del rey en Países Bajos fue el momento ideal para que Ariane tenga su gran momento ante los medios y contara sobre la carrera universitaria que comenzará próximamente, luego de un año sabático tras culminar con sus estudios de bachiller. Además, la joven de 20 años detalló a qué universidad asistará.

La carrera universitaria que eligió la princesa Ariane

La princesa Ariane es, quiza, la más reservada de las hijas de Maxima Zorreguieta y el rey Guillermo. Al ser la hija menor de los monarcas ha sabido mantener con resguardo diversos aspectos de su vida privada, a diferencia de su hermana Amalia, quien a ser la heredera al trono tiene un perfil más público. Lo cierto es que la joven de 20 años siguió los pasos que suele realizarse en su familia, y se tomó un año sabático luego de terminar sus estudios de bachiller.

Fue en ese periodo sin responsabilidades educativas que la joven decidió el camino de su futuro universitario. En las últimas horas, en las celebridades del Día del Rey, en las que participó con toda su familia informó ante los medios locales las novedades al respecto: estudiará Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Tecnológica de Delft.

Se trata de una elección sorpresiva para muchos aunque poco se conoce sobre los intereses de Ariane, por lo que deja en claro que hay mucho de ella que no se sabe. Pero adempas, se trata de una elección poco común en las familias que pertencen a la realeza, siendo que las carreras más elegidas por sus miembros son las relacionadas con las Ciencias políticas y la economía. Sin embargo, la tercera hija de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo se alejó de ese camino.

Y además, se mostró alegre al realizar el anuncio: "Estoy muy contenta. Es una gran oportunidad de la que estoy muy satisfecha". La Universidad Tecnológica de Delft se trata de una entidad pública ubicada en Deft, a 13 kilómetros de la Haya, donde reside la familia real por lo que esto indica que la princesa Ariane no se mudará lejos de la casa de sus padre, como lo hicieron sus hermanas, yéndose al exterior para completar sus estudios.

Ahora, la princesa Ariane se mostró lista para comenzar esta nueva etapa de su vida, con gran originalidad a la hora de elegir una carrera universitaria tanto novedosa comp particular.