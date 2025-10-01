La vida universitaria de Elisabeth de Bélgica en Boston: cómo es su rutina lejos del palacio

Elisabeth de Bélgica se encuentra desde hace cinco meses en Estados Unidos, donde cursa un máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. La heredera al trono belga, que en octubre cumplió 23 años, decidió instalarse en Boston para continuar una formación académica de excelencia que comenzó años atrás en Oxford, donde se licenció en Historia y Política. Esta nueva etapa le permite combinar sus estudios con una vida más independiente.

Cómo es la vida universitaria de Elisabeth de Bélgica en Harvard

En el campus de Harvard la princesa es conocida simplemente como “Lizzie”, un apodo cariñoso que le pusieron sus amigos. La vida cotidiana allí transcurre con naturalidad, entre jornadas de estudio y encuentros con un grupo de amistades internacionales que la acompañan en esta experiencia: un francés llamado Luc, una estadounidense llamada Karen y Max Bueno, un joven de origen filipino apasionado por la fotografía, quien fue el encargado de tomar las primeras imágenes de la princesa en la universidad que después difundió la Casa Real belga.

Entre las personas más importantes en esta etapa también se encuentra Cecilia, su amiga de la infancia. Ambas se conocieron en Bruselas y, tras años de estudiar en distintos países, volvieron a encontrarse en Harvard, retomando una relación que se mantiene intacta desde la niñez. Junto a este grupo de amigos, Elisabeth disfruta de una vida social activa, con planes que van desde simples charlas en la cafetería hasta actividades culturales propias del entorno universitario.

El deporte ocupa un rol esencial en su rutina y la llevó a unirse al club de corredores Harvard on the Move. En noviembre participó de una media maratón registrada como “Elisabeth DSC” —las iniciales de su apellido real, de Sajonia-Coburgo— y completó los 21 kilómetros en 1 hora y 46 minutos. Aunque estaba acompañada de un guardaespaldas por cuestiones de seguridad, se la vio disfrutar de la experiencia y celebrar el resultado como una estudiante más.

El interés político, como era de esperar en alguien que se prepara para asumir responsabilidades de Estado, se refleja en sus clases y en los debates con sus compañeros. Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos siguió con atención todo el proceso, analizando las campañas y la asunción de Donald Trump en un ambiente de intercambio académico.

De este modo, Elisabeth de Bélgica, la futura reina de los su país, vive una enriquecedora etapa. En Boston, “Lizzie” no es tratada como la heredera al trono, sino como una joven más que vive con entusiasmo y compromiso su paso por una de las universidades más prestigiosas del mundo.

