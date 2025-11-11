La historia detrás del nacimiento de Balthazar, el hijo menor de Carlota Casiraghi

Carlota Casiraghi, hija de la princesa Carolina de Mónaco, dio a luz a su segundo hijo, Balthazar, en el hospital Princesa Grace el 23 de octubre de 2018. El nacimiento del niño —el primero junto a su pareja, el productor francés Dimitri Rassam— fue una de las noticias más comentadas del año en la realeza europea, no solo por la felicidad del acontecimiento, sino también por los rumores de crisis que rodeaban entonces a la pareja.

Qué pasó cuando nació Balthazar, el hijo menor de Carlota Casiraghi

En aquel momento, la princesa fue acompañada por su madre durante todo el parto, en una muestra del estrecho vínculo entre ambas. El hospital elegido, que lleva el nombre de su abuela Grace Kelly, simbolizó también un gesto de continuidad familiar y afectiva dentro del Principado.

Carlota Casiraghi y Balthazar

Por entonces, diversos medios franceses señalaban que Carlota y Dimitri atravesaban una etapa de distanciamiento, ya que él prefería mantenerse alejado del foco mediático monegasco. Las especulaciones aumentaron al trascender que la pareja había pospuesto su boda, prevista inicialmente para 2018, mientras Rassam terminaba los trámites de divorcio de su anterior esposa, la modelo Masha Novoselova.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Carlota y Dimitri lograron recomponer su relación y, un año después del nacimiento de Balthazar, sellaron su unión con una boda civil en Mónaco y una ceremonia religiosa en Saint-Rémy-de-Provence. Desde entonces, la pareja se ha mantenido alejada de los escándalos, priorizando la vida familiar y la crianza de su hijo.

Balthazar y Dimitri, su papá

Actualmente, Carlota Casiraghi, de 38 años, compagina su vida como madre de dos niños —Raphaël, fruto de su relación con el actor Gad Elmaleh, y Balthazar, con Rassam— con su trabajo como escritora, filósofa y embajadora de Chanel, marca con la que colabora activamente en encuentros sobre literatura y pensamiento contemporáneo.

Balthazar, el más pequeño de la familia, ha crecido lejos de la exposición pública, en consonancia con la discreción que caracteriza a esta rama de la familia real. Hoy, Carlota Casiraghi y su esposo mantienen una vida tranquila entre París y Mónaco, fieles a la tradición de bajo perfil que Carolina de Mónaco inculcó a sus hijos.

F.A