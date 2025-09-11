La historia oculta de los anillos de Kate Middleton, valuados en miles de euros

Kate Middleton, como miembro de la realeza británica, posee algunas de las joyas más fascinantes del mundo. Sin embargo, ninguna pieza genera tanto interés como su anillo de compromiso, la sortija más icónica de la realeza por haber pertenecido a Diana de Gales. Se trata de un imponente zafiro azul de 12 quilates rodeado de diamantes, cuyo valor asciende a más de 350.000 euros. A pesar de su inigualable belleza, no siempre acompaña a la princesa en sus apariciones públicas: en ocasiones, su tamaño resulta incómodo y Kate opta por prescindir de él en compromisos más informales.

La historia detrás de los lujosos anillos de Kate Middleton

Particularmente en sus visitas a hospitales, la princesa de Gales decide dejar a un lado la joya más famosa de su colección, respetando los protocolos sanitarios. En su lugar, luce anillos de eternidad que, aunque mucho más discretos, poseen un gran valor sentimental. Según expertos en joyería de Steven Stone, consultados por el Daily Mail, estas piezas estarían valoradas en torno a las 10.000 libras (más de 11.000 euros). “Las elecciones de Kate sugieren que prioriza la sutileza y el simbolismo por encima de la grandeza, manteniendo un aire de elegancia y sofisticación”, detallaron.

Los anillos de eternidad, caracterizados por pequeñas piedras preciosas en forma circular, además de reflejar el estilo personal de Kate, también son parte de su papel como madre y esposa. A diferencia de otras joyas heredadas que recorren generaciones dentro de la realeza, estas piezas fueron cuidadosamente seleccionadas para transmitir significados más íntimos, alejados del despliegue de lujo.

Entre ellos destaca el anillo Cartier Étincelle, compuesto por 19 diamantes de talla brillante y 19 zafiros que suman más de medio quilate en total. Se le vio por primera vez en 2024 y se cree que fue un obsequio del príncipe Guillermo por su decimotercer aniversario de boda. A esta pieza se suma una delicada banda de diamantes blancos que complementa el resto de su colección.

Otro de los favoritos de la princesa es el anillo de eternidad de diamantes con engaste pavé de la colección Eclipse de Annouska. Guillermo se lo regaló tras el nacimiento del príncipe George y está elaborado en oro blanco de 18 quilates, con diamantes engastados a mano. Para la princesa, el valor sentimental de esta joya resulta tan relevante como su diseño, lo que explica que la luzca tanto con su emblemático anillo de compromiso como con su alianza de oro galés.

En cada elección, Kate Middleton demuestra que sus joyas son mucho más que accesorios para ella y forman parte de sus recuerdos familiares y simbolismos de la historia de su familia.

