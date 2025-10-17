Kate Middleton y el príncipe Guillermo rechazan el primer trabajo oficial de su hijo Louis

Kate Middleton y el príncipe Guillermo tomaron una decisión que confirma su intención de ofrecer una infancia lo más normal posible a sus hijos. Hace unas semanas, el Campeonato Mundial de Castañas, uno de los eventos más tradicionales del Reino Unido, se comunicó con el Palacio de Kensington para proponer al príncipe Louis su primer cargo oficial dentro de la familia real: ser presidente honorario de la organización.

Louis, el hijo de Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Kate Middleton y Guillermo rechazan la primera oferta de trabajo para su hijo, Louis

El gesto surgió después de conocerse la afición del pequeño, de siete años, por recolectar semillas de castaño en los bosques que rodean la residencia familiar de Windsor. Sin embargo, los príncipes de Gales rechazaron la propuesta. A través de un portavoz, respondieron con amabilidad: “Agradecemos mucho la invitación, pero actualmente el príncipe está inmerso en sus estudios”. Con esta decisión, Kate y Guillermo dejaron claro que prefieren mantener al menor de sus hijos alejado, por ahora, de cualquier compromiso institucional.

Todo comenzó cuando la princesa de Gales contó, durante una charla con Dwayne Fields —jefe de los Scouts británicos—, una anécdota sobre su hijo. “Seguimos encontrando castañas en los armarios, en su cama, castañas por todas partes”, comentó entre risas. También reveló que Louis suele guardar estos frutos en sus camiones de juguete. El comentario se viralizó rápidamente y llamó la atención de los organizadores del campeonato, que vieron en él al “mecenas perfecto” para representar su causa.

Kate Middleton y sus hijos

St John Burkett, portavoz del evento, explicó a los medios que esperaban con entusiasmo una respuesta del Palacio. “Nos alegró mucho saber que el príncipe Louis es un gran fanático de las castañas. Sería el mecenas honorífico ideal para nuestra organización, que recauda fondos para ayudar a personas con pérdida de visión”, señaló antes de conocer la negativa de los príncipes.

Pese a ello, Burkett aclaró que las puertas seguirán abiertas: “El príncipe Louis será bienvenido a participar en el futuro, si así lo desea”. Este año, el tradicional certamen celebrado en Southwick, Northamptonshire, pudo realizarse gracias a la colaboración de otro miembro de la familia real. Según The Telegraph, el rey Carlos III envió desde el Castillo de Windsor más de 300 castañas para garantizar la continuidad del evento, que estuvo en riesgo por la sequía del verano pasado.

Aunque Louis no asumió su primer papel oficial, su nombre ya se asocia a una de las tradiciones más queridas del Reino Unido. Y sus padres, Kate Middleton y el príncipe Guillermo, continúan marcando el ritmo de su educación: con los pies en la tierra y lejos, por ahora, de protocolos.

F.A