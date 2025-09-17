De Máxima Zorreguieta a Letizia Ortiz: las vacaciones secretas de las royals

En el verano europeo del corriente año, las vacaciones de algunas de las royals más influyentes han captado la atención por la mezcla de discreción y lujo que caracteriza cada uno de sus destinos. Grecia volvió a consolidarse como epicentro favorito, mientras que la privacidad fue el denominador común en los planes de reinas y princesas.

Las vacaciones secretas de las royals europeas

En el caso de Letizia Ortiz, las vacaciones comenzaron de manera institucional en el Palacio de Marivent, Mallorca, donde la familia real española posó junto a la reina emérita Sofía. Tras cumplir con ese compromiso, los reyes Felipe y Letizia buscaron un descanso más privado. La prensa británica detectó su aterrizaje en Atenas y señaló que podrían haberse alojado en la villa de Guillermo y Máxima, reforzando así los lazos entre ambas casas reales. No sería novedad: los monarcas mantienen una relación cercana desde hace años.

Familia real de España

Máxima de Holanda protagonizó una de las escapadas más comentadas. Junto al rey Guillermo, eligió su villa en Kranidi, en el Peloponeso griego. La decisión generó críticas en Países Bajos, donde se esperaba que la pareja real fomentara el turismo local. Sin embargo, el complejo es un verdadero paraíso mediterráneo, con vistas al mar Egeo, piscina infinity y puerto privado, diseñado para la desconexión total. Una postal de lujo que, aunque criticada, ya se convirtió en su refugio vacacional recurrente.

Kate Middleton, en cambio, eligió mantener en confidencialidad sus vacaciones junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos. Tras un año difícil debido a su tratamiento contra el cáncer, la princesa de Gales dedicó el verano a su familia. Aunque no hubo confirmaciones sobre su destino, también circularon rumores de una visita a Grecia. Como gesto público, compartió un video narrado por ella misma con paisajes del Reino Unido, donde destacó la importancia de los lazos familiares y de amistad.

Kate Middleton y el príncipe William

Más enigmática resultó Carolina de Mónaco, quien habría pasado la temporada en la isla de Cavallo, su refugio desde hace décadas. Este exclusivo enclave entre Córcega y Cerdeña, conocido como “la isla de los millonarios”, garantiza privacidad absoluta gracias a sus estrictas restricciones de navegación y acceso. Allí se encuentra la Villa Carolina, con playas privadas y vistas privilegiadas del Mediterráneo, inaccesibles incluso para los paparazzi más insistentes.

De esta forma, entre críticas, rumores y refugios blindados, las royals europeas demostraron que hasta en vacaciones la discreción puede ser el mayor de los lujos.

F.A