La Selección Argentina es una pasión que conecta a todos los Argentinos por igual, y es por eso que conocerlos se vuelve uno de los eventos más importantes. En las últimas horas, Allegra, Sienna e Indiana Cubero pudieron cumplir este esperado sueño, gracias a que su papá, Fabián Cubero, está muy conectado con el mundo del fútbol. En su cuenta de Instagram, compartieron las fotos más emotivas de su encuentro con los campeones del mundo.

La emotiva tarde de Allegra, Sienna e Indiana Cubero con los campeones del mundo

Las fotos de Allegra, Sienna e Indiana Cubero con los campeones del mundo

El lunes por la tarde, Fabián Cubero logró que sus hijos vivieran uno de los sueños más grandes: conocer a los jugadores de la Selección Argentina. Gracias a su conexión con el fútbol, logró que vivieran una emotiva tarde y disfrutaran de la concentración de los campeones del mundo. Los deportistas se enfrentarán a Venezuela este jueves en el Monumental, por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, en el que podría ser el último partido oficial de Leo Messi con la Albiceleste en la Argentina.

La emotiva tarde de Allegra, Sienna e Indiana Cubero con los campeones del mundo

La emotiva tarde de Allegra, Sienna e Indiana Cubero con los campeones del mundo

Luca, Allegra, Sienna e Indiana Cubero vivieron una tarde de lunes diferente, cuando su papá les propuso ir a la concentración. Allí se encontraron con Messi, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Lionel Scaloni, Julián Álvarez, Cuti Romero, entre otros. Durante todo el día, hasta caída la noche, los jóvenes disfrutaron del aire libre y conocieron lo que es un entrenamiento de la Selección Argentina. Con sonrisas en su rostro, se tomaron fotos con muchos de los campeones del mundo, que demostraron su predisposición.

La emotiva tarde de Allegra, Sienna e Indiana Cubero con los campeones del mundo

La emotiva tarde de Allegra, Sienna e Indiana Cubero con los campeones del mundo

Además, pudieron visitar las oficinas de AFA, donde se sentaron en un salón que recordaba las mejores postales del Mundial 2022. Las tres jóvenes optaron por un look comfy de estilo deportivo, que les permita estar abrigadas frente a las bajas temperaturas. El niño, por su parte, lució la camiseta de la Selección, destacando su fanatismo por los jugadores y el fútbol. Fabián Cubero fue el encargado de compartir las mejores fotos en su cuenta de Instagram, y escribió: "Un momento único para mis hijos, conocer a los Campeones del Mundo y compartir con el mejor jugador y el mejor técnico de la historia de nuestra Selección Argentina. Un recuerdo que quedará para siempre en sus corazones y en nuestra familia".

La emotiva tarde de Allegra, Sienna e Indiana Cubero con los campeones del mundo

La emotiva tarde de Allegra, Sienna e Indiana Cubero con los campeones del mundo

La emotiva tarde de Allegra, Sienna e Indiana Cubero se viralizó en las redes sociales, y los usuarios no tardaron en dejar sus comentarios al respecto. En medio de una batalla legal contra Nicole Neumann, el gesto de Fabián Cubero con sus hijas no pasó desapercibido, y dejó mucho de qué hablar entre los seguidores de la expareja y de las influencers teens fashionistas. Sin embargo, también destacaron el importante día que pasaron y la felicidad que tenían.

A.E