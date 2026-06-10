La princesa Amalia deslumbró con su look royal: elegancia marcando tendencia y el guiño a Máxima Zorreguieta

La princesa Amalia cautivó en la cena de gala organizada en el Palacio Real de Ámsterdam con motivo de la visita del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, Elke Büdenbender. Su elección de vestuario y accesorios no sólo reflejaron un alto nivel de elegancia, sino que también rindieron homenaje a su madre, la reina Máxima, en un gesto que no pasó desapercibido. La noche fue un despliegue de sofisticación y estilo, consolidando a la joven como una figura que combina tradición y tendencia.

El outfit de la princesa Amalia brilló en la cena diplomática

La princesa Amalia se hizo notar por su impecable estilo y optó por un vestido en tono azul bebé, confeccionado en seda satinado, que combinaba sencillez y sofisticación. Con un escote cuadrado que resaltaba suavemente su cuello y unas mangas cortas ligeramente drapeadas, el diseño mostraba un aire juvenil pero adecuado para un evento de alta etiqueta.

La princesa Amalia junto a sus padres los reyes de Países Bajos, Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro//Instagram

Además, los delicados bordados florales y las aplicaciones de joya distribuidas discretamente sobre el vestido aportaron un toque de lujo sin sobrecargar el conjunto. La elección del color y el corte fue vista como una declaración de elegancia moderna, que respeta las tradiciones de la monarquía neerlandesa pero sin perder frescura.

La princesa Amalia lució un icónico accesorio de Máxima Zorreguieta

Para completar su atuendo, Amalia eligió accesorios discretos y elegantes. La pieza central fue, sin duda, la tiara de las Estrellas, una joya que lleva la impronta personal de la reina Máxima. La princesa recuperó esta pieza emblemática, que combina platino con delicadas estrellas de cinco puntas elevándose sobre su estructura.

La princesa Amalia luciendo la triada de estrellas//Instagram

La elección de la tiara por parte de la joven no fue casual; representa un homenaje a su madre, quien usó esta triada el día de su boda con su padre Guillermo Alejandro, en 2002. De acuerdo a Vanitatis, en aquel momento, Máxima Zorreguieta realizó en la pieza original, reemplazando los rosetones con perlas por estrellas de platino, reflejando su visión moderna y su capacidad para renovar las tradiciones.

Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro en su boda//Instagram

Asimismo, la princesa Amalia de Países Bajos llevó un par de pendientes a juego, un maquillaje natural y un peinado de cabello suelto con suaves ondas, dejando que la joya y el vestido fueran los protagonistas del look. Todo en conjunto reflejaba su buen gusto y sobriedad en la elección de su estilo. Sin duda, su apariencia fue tendencia de elegancia discreta y refinada.