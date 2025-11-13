Máxima Zorreguieta dio cátedra de cómo elevar un look sastrero con un solo accesorio

Máxima Zorreguieta vuelve a sorprender con un look sastrero al que decidió sumarle un accesorio clave para potenciarlo. Fiel a su estilo, la reina de los Países Bajos apostó por una opción más jugada y salió del tradicional conjunto. Así logró cautivar a todos con su atuendo elegante y moderno con aires glamorosos.

Máxima Zorreguieta enseñó cómo potenciar un look sastrero con un accesorio brillante

En la inauguración de la Fundación de Holanda Financially Healthy Nation (SFGN), la reina Máxima Zorreguieta demostró, una vez más, por qué es una de las figuras más elegantes de la realeza europea. Como presidenta honoraria de la organización, encabezó el evento con un look sastrero que combinó sofisticación, color y un toque de glamour.

A través de la cuenta de Instagram de la Casa Real de Holanda, compartieron imágenes del outfit que llevó Máxima Zorreguieta en esta ocasión y recibió miles de elogios como suele suceder cada vez que suben postales de su vestimenta. En la publicación, se la puede ver a la monarca arriba de un escenario frente a un atril trasparente y con dos pantallas encendidas que se ubican a ambos lados.

Máxima Zorreguieta

Además, se observa el conjunto sastrero que escogió para este día. Se trata de dos piezas: saco estructurado y un pantalón de línea recta, confeccionados en una tela de textura suave y caída recta, en tono celeste. Su estilo clásico y atemporal se complementa con el aire glamoroso y moderno que le aportó un accesorio brillante en tamaño grande.

Este detalle, que lució en la solapa de su blazer, fue el más destacado de su look sastrero y se llevó todas las miradas. Esto se debe a que al ser un accesorio único y con un brillo sutil elevó de inmediato la propuesta. Sin lugar a dudas, esta elección demuestra una vez más la habilidad de Máxima Zorreguieta para transformar un conjunto formal en una apuesta con estilo propio.

Máxima Zorreguieta

Además, la reina de Holanda complementó su conjunto con una blusa al tono que brinda armonía visual porque sigue la paleta cromática. Esto refuerza la sensación de elegancia y equilibrio entre las prendas. En cuanto a su peinado, Máxima decidió dejar su pelo suelto con suaves ondas laterales, lo que acompañó perfectamente su look sastrero y le dio un aire relajado que contrastó con la estructura del traje.

En cuanto al maquillaje, optó por un estilo clásico y fiel a su imagen: piel luminosa, labios en tono natural y una mirada suavemente delineada, ideal para un acto institucional. Con este nuevo outfit, Máxima Zorreguieta dio cátedra de cómo elevar un look sastrero con un accesorio llamativo, grande y repleto de brillos.

Máxima Zorreguieta redefine la elegancia real con un sofisticado vestido de cuero

Máxima Zorreguieta apostó por un look moderno y sofisticado con un toque audaz, reafirmando así que se mantiene fiel a su estilo extrovertido. En el marco de su alianza con la Fundación MIND Us para promover la salud mental de los jóvenes y concienciar sobre el impacto de las redes sociales, la reina de Holanda se unió al Club Offline de Ámsterdam para realizar actividades creativas sin el uso de los teléfonos.

Para esta ocasión relajada y nocturna, escogió una vestimenta que se caracterizó por una prenda en particular: vestido de cuero en color verde oliva. Esta prenda de corte midi, sin mangas y con un diseño estructurado, que posee cintura ajustada mediante un cinturón fino del mismo material, acaparó todas las miradas de los presentes en el lugar. Debajo de su vestido, Máxima Zorreguieta llevó una clásica camisa blanca de cuello camisero.

Máxima Zorreguieta

Este tipo de combinación, es decir cuero con camisa blanca, es una fórmula infalible que la esposa del rey Guillermo Alejandro no dudó en usar. Pese a que el vestido de cuero es una elección poco convencional para compromisos institucionales de la realeza, Máxima Zorreguieta decidió llevarlo y dejar en claro que ella transmite su personalidad fuerte y audaz a través de su vestimenta.