Murió el rey Harald V de Noruega

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años, dejando atrás un reinado que se extendió por más de tres décadas y que marcó la historia reciente de Noruega. Su figura estuvo asociada a la modernización de la monarquía y a la cercanía con la sociedad en momentos clave. A lo largo de su trayectoria, combinó tradición con cambios que reflejaron la evolución de la institución. Su legado se mantiene como parte de la identidad nacional.

A sus 89 años, falleció el rey Harald V de Noruega

El rey Harald V de Noruega murió en 2026 tras una vida dedicada al servicio, consolidando un legado que se mantuvo vigente durante años. Fue protagonista de una etapa que combinó tradición y cambios en la monarquía, con decisiones que reflejaron compromiso y continuidad en el rol que desempeñó. Con el paso del tiempo, se convirtió en una figura reconocida por su presencia en momentos importantes para el país.

Rey Harald V

Según se conoció, el monarca falleció en el Hospital Nacional de Oslo, tras once días de internación. A lo largo de toda su vida, enfrentó distintos problemas de salud, como cáncer de vejiga, operaciones cardíacas y complicaciones respiratorias. A pesar de las complicaciones, siempre rechazó la posibilidad de abdicar, considerando que su posición era un compromiso de por vida con el país.

Horas más tarde de la muerte del rey Harald V, conforme a la Constitución noruega, el príncipe heredero Haakon asumió automáticamente el trono al momento de la muerte de su padre. En el Consejo de Estado, comunicó: “Es mi deber informar que mi querido padre, Su Majestad el rey Harald V, falleció hoy, 28 de agosto de 2026, a las 06:35, y que he asumido el cargo de rey de Noruega. Adoptaré el nombre de Haakon VIII y mantendré el lema ‘Todo por Noruega’”.

El nuevo rey de Noruega, Haakon VIII

En la historia del país nórdico, el monarca fue el primer príncipe nacido en suelo noruego en más de cinco siglos y ascendió al trono en 1991. Su reinado se caracterizó por un desafío constante a las tradiciones. Uno de los momentos más recordados fue cuando defendió su matrimonio con Sonja Haraldsen, considerada por la monarquía como una plebeya. Además de la recordada cercanía con el pueblo en momentos de crisis, como los atentados de 2011 en Oslo y Utøya.

La transición en la monarquía y el legado del rey Harald V que se proyecta hacia el futuro de Noruega

La muerte de Harald V deja a Haakon VIII frente a una monarquía que combina tradición y modernidad. El nuevo rey, a sus 53 años, asumió la corona acompañado por su hija Ingrid Alexandra, quien se convirtió en la princesa heredera. La transición se vivió con normalidad y el pueblo noruego reaccionó con fuertes muestras de afecto frente al Palacio Real, donde miles de personas se congregaron para rendir homenaje.

Rey Harald V y reina Sonja

Durante su reinado, el monarca fue destacado por muchos por su calidez y su accesibilidad. Siempre se destacó por su estilo sencillo y su capacidad para representar al país cuando vivían momentos difíciles. Harald V se caracterizó por mantener la estabilidad institucional y por reforzar el papel simbólico de la realeza en un país democrático. Desde 2020, el rey enfrentó múltiples internaciones por problemas cardíacos, respiratorios e infecciones recurrentes.

En 2022 fue operado de la rodilla y también atravesó un contagio de COVID-19. En 2026, una anemia hemolítica agravada por una infección bacteriana derivó en su fallecimiento. A pesar de las dificultades, Harald V continuó cumpliendo funciones hasta sus últimos días. Tras la muerte de su padre, Haakon VIII inicia su reinado con el respaldo de su esposa, la reina Mette-Marit, y sus hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus.

Rey Harald V

El rey Harald V falleció a los 89 años, cerrando un reinado que se extendió por más de tres décadas y que dejó una huella en la historia reciente de Noruega. Su trayectoria estuvo marcada por decisiones que combinaron tradición y modernización, además de una vida dedicada al servicio de su país. Con su partida, se abre una nueva etapa en la monarquía, encabezada por Haakon VIII, que continúa la línea de compromiso que caracterizó a su padre.

VDV