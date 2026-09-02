El último adiós a Harald V de Noruega, el rey más longevo de Europa

El 28 de agosto de 2026 quedará grabado en la historia como el día en el que perdió la vida el monarca reinante más longevo de Europa. Harald V –que había nacido el 21 de febrero de 1937– llegó al trono de Noruega en 1991. Estaba casado con Sonja Haraldsen, luego de un frustrado intento de unirlo a Sofía de Grecia que años después se casó con Juan Carlos y reinó España.

Sonja era una modista hija de comerciantes y su amor debió luchar contra la oposición familiar que no aprobaba una “simple mujer” para quien un día sería rey. Sin embargo sus sentimientos fueron más fuertes y en 1969 se casaron y luego llegaron los hijos: Haakon VIII (nació el 20 de julio de 1973) y Marta Luisa (nació el 22 de septiembre de 1971) y, años después, los nietos, Maud Angélica (23), Ingrid Alexandra (22), Leah Isadora (21), Sverre Magnus (21), Emma Tallulah (18).

La reina Sonja Haraldsen estuvo permanentemente acompañada y contenida por sus hijos, Haakon y su esposa, y la princesa Marta Luisa.

Así fue el último adiós al rey Harald V de Noruega

Harald tenía 89 años y una salud que lo llevó a luchar durante su último tiempo. El 17 de agosto fue internado por una hidropesía provocada por un tratamiento con cortisona para combatir su anemia hemolítica. Apenas una semana después el palacio informó que su estado había empeorado y que enfrentaba una infección sanguínea. La Familia Real canceló todos sus compromisos y lo acompañó hasta su último momento junto a su lecho.

A las 6.35 del 28 de agosto, el Hospital Nacional de Oslo comunicó el fallecimiento del monarca más longevo de Europa. Sus restos mortales fueron trasladados al Palacio Real de Oslo y allí comenzó su extensa despedida en una capilla ardiente. Más de diez mil personas salieron a las calles con banderas, flores y tarjetas en honor al que, cariñosamente llamaban, “El abuelo de la nación”.

Haakon VIII, el flamante rey, junto a su hermana y y los nietos de Harald V cargaron el féretro.

El funeral de estado se celebrará el 9 de septiembre en la Catedral del Salvador y las principales Casas Reales ya confirmaron su presencia. En la iglesia de Asker, a 20 kilómetros de Oslo, se celebró la primera misa en su memoria en el preciso momento en el que todas las iglesias y catedrales del país hicieron sonar sus campanas.

La Familia Real encabezó su despedida con Haakon VIII como nuevo rey, aunque en los primeros actos su mujer, Mette-Marit, no pudo acompañarlo. “La esposa del rey se está recuperando del trasplante de pulmón al que fue sometida en junio y por esa razón tiene una participación limitada en actos oficiales”. También estuvieron sus hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, además de la reina Sonia. Todos vestidos de riguroso luto presenciaron la ceremonia presidida por el decano Oyvind Stabrun y la párroca Ida Buen Hanevold.

Así fue el último adiós al rey Harald V de Noruega

El 31 de agosto el féretro de Harald V –portado por sus hijos y nietos– fue trasladado desde el Salón Rojo del Palacio Real hasta la capilla en una procesión en la que también participaron la reina Sonia y la flamante reina Mette-Marit. Mientras la ceremonia fúnebre se celebrará recién el miércoles 9 de septiembre a las 13 horas en la catedral de Oslo.

Lo cierto es que Haakon VIII y Mette-Marit ya son los nuevos reyes de Noruega y sus hijos –menos Marius Borg que es de una relación anterior de ella y enfrenta serios problemas legales– los príncipes herederos al trono.

Haakon VIII es el nuevo rey de Noruega.

La llegada de Mette-Marit –que nació el 19 de agosto de 1973– a la Familia Real causó más de un dolor de cabeza. Pero Haakon, como lo hiciera su padre, el 25 de agosto de 2001 impuso su amor y se casó en la Catedral del Salvador de Oslo con la plebeya y madre soltera que había conquistado su corazón. Entonces ella recibió el título de su Alteza Real la princesa heredera Mette-Marit.

Con los años y la polémica ella se fue ganando el amor del pueblo. En 2018 le fue detectada fibrosis pulmonar por lo que este año debió ser sometida a un trasplante de pulmón. Hoy es la reina consorte de Noruega.