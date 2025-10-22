Por qué Amalia de Holanda decidió volver a cobrar su sueldo como princesa en 2025

Amalia de Holanda, la princesa heredera de los Países Bajos, ha decidido volver a recibir su asignación económica anual a partir de 2025. La joven, que cumplió 20 años en diciembre, había renunciado voluntariamente al cobro de los 1,5 millones de euros que le correspondían por ley al alcanzar la mayoría de edad, en 2021. En aquel entonces, su gesto fue celebrado dentro y fuera del país: Amalia consideraba “incómodo” aceptar una suma tan alta cuando aún no desempeñaba funciones oficiales y sentía que tenía “poco que ofrecer a cambio”.

Máxima y Amalia de Holanda

Por qué Amalia de Holanda decidió volver a cobrar su sueldo correspondiente a la realeza

Sin embargo, cuatro años después, la situación cambió. En una carta dirigida al primer ministro en funciones, Mark Rutte, la hija mayor del rey Guillermo y la reina Máxima comunicó su intención de retomar la asignación a partir del próximo año. Su argumento principal es que necesita recursos “para cumplir mi función de manera independiente y autónoma”.

De acuerdo con su mensaje, la princesa comenzará a asumir un papel más visible dentro de la Casa Real y prevé gastos relacionados con personal, asesoramiento y materiales de trabajo, además de la creación de una pequeña secretaría. También planea establecer un espacio propio donde vivir y desempeñar sus tareas, sin recurrir a ninguna de las residencias reales disponibles.

Rutte respondió a la carta con un tono cordial, deseándole “mucho éxito” en sus estudios universitarios. Amalia cursa actualmente el segundo año de la carrera de Política, Economía, Derecho y Psicología en la Universidad de Ámsterdam, y aunque aún le queda un año para graduarse, aclaró que seguirá sin utilizar los 322.000 euros anuales adicionales que el Estado destina a cubrir gastos educativos.

Carta de Amalia de Holanda

En su carta, la heredera también aludió a “circunstancias sorprendentes” que marcaron su vida en los últimos años. Si bien no ofreció detalles, los medios neerlandeses interpretan que se refería a las amenazas de secuestro por parte del crimen organizado, una situación que la obligó a abandonar su apartamento universitario en 2022 y regresar temporalmente al palacio familiar. Más tarde, se trasladó a Madrid por motivos de seguridad, una información confirmada recientemente por la Casa Real.

Su regreso a los Países Bajos y la decisión de retomar el sueldo marcan una nueva etapa para la princesa Amalia de Holanda, que poco a poco empieza a prepararse para el papel que algún día asumirá como reina.

F.A