Por qué Amalia de Holanda decidió renunciar a su sueldo como princesa en 2021

La sorprendente razón que llevó a Amalia de Holanda a renunciar a su sueldo de princesa en 2021

A pocos meses de cumplir la mayoría de edad, la princesa tomó la decisión de renunciar a la asignación económica que le correspondía como heredera al trono, sorprendiendo a todos. La medida se conoció a través de una carta escrita a mano que la joven envió al primer ministro de los Países Bajos, en la que comunicaba su intención de no recibir el dinero destinado a sus gastos personales y de representación.

En diciembre de 2021, la princesa Amalia tenía derecho a percibir una dotación anual de 1,6 millones de euros. De ese total, aproximadamente 300.000 euros estaban destinados directamente a ella como ingreso personal, mientras que el resto se asignaba a cubrir gastos tanto de personal como de los recursos que necesite para su formación.

Sin embargo, la hija de Máxima Zorreguieta optó por no recibir esa suma mientras se mantuviera alejada de funciones oficiales de su rol institucional. En su mensaje, expresó que consideraba inapropiado recibir una asignación de ese tipo sin estar cumpliendo con las obligaciones que justifican ese ingreso. Por eso, comunicó que renunciaría a la totalidad de la dotación hasta que finalizara sus estudios y comenzara a desempeñar un rol activo dentro de la Casa Real.

En la misma línea, la medida fue interpretada como una forma de ajustar sus ingresos a su realidad personal. En ese momento, Amalia de Holanda se preparaba para iniciar su formación universitaria y no tenía previsto participar en actos oficiales ni asumir funciones de representación. Por lo tanto, consideró que no era necesario disponer de recursos públicos.

Por su parte, la carta enviada al primer ministro fue breve pero clara, donde la hija del rey Guillermo Alejandro explicó que no utilizaría el dinero asignado y que prefería esperar hasta que su rol estuviera definido. La comunicación fue recibida con respeto por parte del gobierno y se hizo pública poco tiempo después.

Amalia de Holanda decidió renunciar a su sueldo como princesa en 2021, en una etapa marcada por su mayoría de edad y el inicio de su vida universitaria. La medida se dio en sintonía con sus planes personales y con el lugar que ocupa dentro de la monarquía. La decisión se mantuvo vigente desde su anuncio y se integró con naturalidad a su recorrido como heredera.

