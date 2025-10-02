La princesa Amalia se encuentra vinculada a un joven empresario y se convierte en el centro de atención de los medios neerlandeses como internacionales. Pese a que La Casa Real comunicara que la hija de Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro iniciará la carrera de Derecho Holandés en la Universidad de Ámsterdam y una formación militar en el Defensity College, convirtiéndose en la primera mujer de la realeza de los Países Bajos en recibir este tipo de instrucción, la prensa sigue la vida personal y amorosa de la joven.

El joven que habría conquistado a Amalia de Holanda

Amalia de Holanda, heredera al trono, estaría apostando a una relación amorosa con un joven empresario alemán llamado Christopher von Halem. Según trascendió, la princesa de 21 años visitó el Oktoberfest de Múnich junto a un grupo de amigos y conoció a quien sería su pareja.

De hecho, la revista alemana Bunte publicó imágenes de la Amalia vestida con el típico traje bávaro en la exclusiva carpa Käfer Wiesn-Schänke y acompañada de los hermanos Cedric y Christopher von Halem. Asimismo, informan que el empresario tiene 24 años y es descendientes de una adinerada familia muniquesa con vínculos en el mundo del arte y las finanzas.

La princesa Amalia

A pesar de que la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro prefieren dejar las vidas amorosas de sus hijas en total intimidad, los medios se hicieron eco de esta versión. Tanto es así que la revista Privé de Holanda escribió sobre este encuentro entre Amalia y Christopher: "Todos los jóvenes van allí con el objetivo de encontrar a alguien. Y sí, el futuro dirá hasta qué punto Amalia se lo toma en serio".

Además, testigos que se encontraban en el mismo sitio revelaron que la hija de los reyes de los Países Bajos "bailó muy animadamente sobre las mesas y los bancos de cerveza" y que "se la pasó muy bien también con su supuesto pretendiente". Sin dudas, se trató de una celebración descontracturada en la que Amalia pudo disfrutar de un momento divertido y alejado de los compromisos institucionales.

La princesa Amalia

La información que brindaron los medios alemanes y neerlandeses también asegura que los jóvenes bailaron juntos en el interior de la carpa y que "ambos se abrazaron en medio de la pista", dejando en claro que en dicho evento se produjo el flechazo inmediato entre ellos. Lo cierto es que, hasta el momento, este noviazgo no es oficial y que se trata de simples versiones que forman parte de la vida íntima de la princesa Amalia.

Sobre quién es Christopher von Halem, pues bien es conocido como Chrisi por su círculo más cercano y se desempeña como emprendedor, siguiendo así los pasos de su familia de alto poder adquisitivo. A sus 24 años, el joven creó su propia empresa de Inteligencia Artificial, junto con otros proyectos empresariales. Desde que trascendió su romance con Amalia, demostró que ser el foco de atención no es lo suyo ya que decidió bajar el perfil y cambiar su cuenta profesional de pública a privada. Asimismo, decidió borrar varias publicaciones de sus redes sociales para refugiarse en el anonimato.

De esta manera, el joven empresario que habría conquistado a Amalia de Holanda es una persona dedicada a los negocios, perteneciente a una familia poderosa de Alemania y dedicado a su empresa de Inteligencia Artificial. Pese a su amorío con ella, no estaría tan de acuerdo con ser el centro de las noticias.