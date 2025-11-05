La princesa Laurentien sigue los pasos de su cuñada, Máxima Zorreguieta, pero redobló la apuesta: el jugado conjunto de cuero que lució

Hace unos días, Máxima Zorreguieta impactó con su vestido de cuero de color verde oliva y ahora su cuñada, la princesa Laurentien, sorprendió al llevar un atuendo en el mismo material. La madre de Eloísa se llevó toda la atención con su elección sofisticada y monocromática.

El look que eligió la princesa Laurentien inspirado en el estilo de Máxima Zorreguieta

La princesa Laurentien de los Países Bajos eligió un look que sale de lo tradicional dentro de la realeza y apuesta a una moda audaz como los que suele lucir su cuñada Máxima Zorreguieta. Precisamente, esta propuesta es similar al que lució la reina hace unos días en una ocasión descontracturada.

Se trata del vestido de cuero en color verde oliva de corte midi, sin mangas y con diseño estructurado, que combinó con una camisa blanca y clásica y un par de zapatos al tono. Así como la monarca se robó toda la atención con su outfit, la princesa Laurentien logró deslumbrar con su atuendo. La similitud entre ambos es el material elegido: el cuero.

Máxima Zorreguieta

El mismo genera contraste con el resto de las prendas, aporta textura, carácter y un toque de vanguardia. Lo cierto es que el cuero es poco convencional para compromisos institucionales de la Casa Real y por eso es más apropiado lucirlo en eventos informales o de tono relajado, donde el protocolo permite una mayor libertad a la hora de vestirse.

Esto fue lo que hizo la princesa Laurentien en su reciente aparición pública, donde se animó a un look moderno y monocromático en tonos borgoña. Esta elección combina elegancia, fuerza y originalidad, por lo que no pasó desapercibida ante la mirada de la gente. Su vestimenta incluyó un blazer entallado, una remera haciendo juego y un pantalón de cuero con textura reptil.

La prenda inferior de tiro alto y corte recto fue la protagonista de su look porque sumó un aire sofisticado pero a la vez contemporánea. Además, el cinturón del mismo material ayudó a marcar la figura. Así, la princesa Laurentien volvió a confirmar que su estética se aleja de lo convencional al igual que su cuñada Máxima Zorreguieta y cautivó a todos.

La princesa Laurentien

Su estilismo se completó con unos zapatos de plataforma en borgoña, que aportaron altura y continuidad cromática, y con una cartera tipo sobre. En cuanto a los accesorios, la princesa Laurentien se inclinó por piezas llamativas: un collar metálico grueso y un par de aros grandes. En cuanto a su peinado, decidió lucir su pelo corto y despeinado. Su maquillaje se destacó por ser natural pero luminoso, dejando que el foco sea únicamente su look.

En este sentido, su estilo confirma que guarda cierta semejanza con el de la reina de Holanda y deja en claro que ambas comparten el gusto por los colores intensos, las texturas y los accesorios maximalistas. De esta manera, La princesa Laurentien sigue los pasos de su cuñada, Máxima Zorreguieta, pero redobló la apuesta con un jugado conjunto de cuero que lució para un evento de día.