La princesa Leonor dará un gran salto en su carrera y romperá un récord en la familia real española

La princesa Leonor está a un paso de dar por concluida su etapa de formación militar en el Ejército de Aire. Ante esto, la joven de 20 años, heredera al trono, está por dar un gran salto en su carrera que será un verdadero récord para la Familia Real. De acuerdo con la información propiciada por la Oficina de Comunicación del Ejército del Aire y del Espacio a El Español, será la primera mujer en su familia en tomar un curso de paracaidismo y, en consecuencia, saltar al vacío desafiando límites y plasmando su personalidad, superando a su padre, el Rey Felipe VI, y a su abuelo, Juan Carlos I.

La princesa Leonor va en búsqueda de superar a su abuelo y a su padre

Desde que terminó sus estudios secundarios, la princesa Leonor siguió con la tradición familiar de formación. Al igual que su papá y su abuelo, realizó tres intensos años en las diversas áreas del ejército. El primero formó parte de la Academia General Militar de Zaragoza; al año siguiente, integró la nómina de cadetes de la Escuela Naval de Marín y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano; mientras que el último tramo lo realizó en la Academia de San Javier, perteneciente a la Academia del Aire.

Princesa Leonor | Créditos: Casa Real España

En esta institución, la royal deberá afrontar un desafío que le llevará a ser la primera mujer en su familia en tirarse a más de 400 metros de altura por paracaidismo. Lejos de ser una aspiración personal, este reto forma parte del plan de estudios de los alumnos de cuarto curso de la Academia General del Aire (AGA) y, para alcanzar la licenciatura, tendrá que recibir formación en técnicas básicas de lanzamientos en altura y apertura automática.

Aunque la Casa Real todavía no lo ha confirmado a ciencia cierta, todo indica que, en las próximas semanas, la hija de los monarcas se posicione dentro de las mujeres que hacen historia de su familia. Se estima que esta semana, comience un curso especializado en la Base Aérea de Alcantarilla, correspondiente al proceso de formación castrense que incluirá un salto desde 1.300 pies.

Princesa Leonor | Casa Real España

La princesa Leonor va en búsqueda de la licenciatura

En la recta final a que culmine su formación académica en el Ejército, todas las miradas recaen en Leonor, futura reina de España. En este marco, la princesa de Asturias renunció a todos los beneficios que le proporcionaba la Casa Real y se sometió a los más estrictos lineamientos, entre ellos, el de seguir al pie lo que establece el calendario institucional.

Así, seguirá la misma línea de formación que sus compañeros y, durante dos semanas intensivas en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada y estarán compuestas por pruebas físicas, prácticas de caída controlada desde la torre de instrucción y simulaciones en tierra.

Cabe destacar que la nieta de la emérita reina Sofía en diciembre de 2025 logró su primer su primer vuelo en solitario a bordo de un avión Pilatus PC-21. Además, incluyó conocimientos básicos sobre drones, satélites y operaciones espaciales, contemplando así la mirada integral de estas instituciones militares. En paralelo, la Casa Real anunció que Leonor de Borbón se prepara para iniciar sus estudios universitarios en septiembre de este año.

Tras culminar su formación militar, ingresará a la Universidad pública Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe para dar inicio a su carrera en Ciencias Políticas, luego de que superara el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que cursaron sus estudios de bachillerato en el extranjero.

Princesa Leonor | Casa Real España

De esta manera, la princesa Leonor atraviesa un año cargado de nuevas aventuras y desafíos que la llevan a superar a su padre, el rey Felipe VI, y a su abuelo: la heredera al trono español está a punto de hacer historia en la Casa Real. Mientras se prepara para ser la primera mujer dentro de la familia real en saltar de un paracaídas, su agenda se abre paso a la formación superior y el cumplimiento de responsabilidades institucionales que asumirá como heredera de la Corona.