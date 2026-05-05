La princesa Leonor voló un avión de combate: las fotos de la recta final de su formación militar

En un sorprendente giro que ha capturado la atención de todo el mundo, la princesa Leonor ha dado un paso más en su preparación para gobernar. En medio de un intenso entrenamiento militar, la heredera ha protagonizado un vuelo en un avión de combate F-5, una experiencia que revela su dedicación y pasión por servir a su país.

La Princesa Leonor, en la recta final de su formación militar

La princesa Leonor ha participado en actividades en bases estratégicas en Albacete y Badajoz reflejando su interés genuino por entender en profundidad las capacidades de las Fuerza Áreas. La experiencia de la heredera no solo fue didáctica, sino que también sirvió para reforzar su vínculo con la institución militar que, en un futuro, podrá liderar.

Princesa Leonor//Instagram

"El pasado 22 de abril, la Princesa de Asturias voló en un avión reactor F-5 junto a un instructor de la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) con el objetivo de conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, dentro de la formación incluida en su plan de estudios", comunicó la Casa Real de España y difundió imágenes de la princesa con uniforme de piloto y abordando un avión de combate.

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La experiencia de la princesa Leonor en vuelo

El momento cumbre de su entrenamiento llegó con el vuelo en el avión F-5 en la Base Aérea de Talavera la Real. Acompañada por instructores especializados, Leonor vivió en primera persona la adrenalina y la precisión que exige pilotar un cazabombardero veterano pero eficaz.

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Aunque el F-5 ya no forma parte del arsenal moderno, su uso en la academia es fundamental para que los futuros pilotos perfeccionen sus habilidades tácticas y manuales, sin depender excesivamente de la tecnología avanzada. La princesa demostró una destreza admirable, respondiendo con rapidez y seguridad en cada maniobra, lo que ha sido considerado un claro reflejo de su potencial para liderar con autoridad.

Su participación en estos vuelos cierra un ciclo en su formación militar, enmarcada en el Real Decreto 173/2023 que regula su carrera. En las próximas semanas, la princesa Leonor recibirá los títulos oficiales que la acreditan como Alférez en Tierra y Aire, así como como Alférez de Fragata en la Armada. Este proceso marcará un antes y un después en su compromiso con la defensa nacional, integrando experiencia práctica y formación académica en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III, que continuará durante el próximo curso.