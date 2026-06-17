La princesa Mette-Marit fue trasplantada: cómo sigue su recuperación

La princesa Mette-Marit, quien padece una afección respiratoria, fue sometida con éxito a un trasplante de pulmón, así lo confirmó el Palacio Real, a través de un comunicado oficial. Además, los voceros de la monarquía noruega informaron que la soberana deberá afrontar un largo periodo de recuperación.

La princesa Mette-Marit volvió a sonreír tras recibir un donante de pulmón

La buena noticia llegó tiempo después de que la Casa Real comunicará que la princesa Mette-Marit estaba en lista de espera para recibir una donación de órgano debido a la fibrosis pulmonar crónica que sufre desde el 2018.En los últimos meses, la pareja del príncipe Haakon Magnus había padecido un deterioro en su salud, lo que llevó al equipo médico del Hospital Universitario Rikshospitalet de Oslo a recomendar el trasplante como la mejor opción.

Mette-Marit

En el comunicado difundido por el Palacio Real el especialista en enfermedades pulmonares Are Holm compartió la noticia que la intervención que recibió la princesa tuvo los resultados esperados. “Estamos encantados de que todo haya progresado bien hasta el momento”, expresó el médico en la carta oficial.

El trasplante significó un paso decisivo en la lucha de Mette-Marit contra su dura enfermedad pulmonar que le ha obligado en los últimos años a reducir progresivamente su agenda institucional. La fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada provocó cicatrices en los pulmones que complicó cada vez más la respiración, una circunstancia que la propia princesa ha afrontado públicamente con transparencia. En muchas ocasiones se ha observado a la monarca utilizando oxígeno suplementario, un hecho que ha preocupado a la Casa Real de Noruega.

Mette-Marit y el príncipe Haakon

Cómo sigue la recuperación de Mette-Marit

Según el comunicado oficial, Mette-Marit deberá permanecer en el centro de salud durante un tiempo prolongado “De acuerdo con la práctica habitual para todos los pacientes recién trasplantados, Su Alteza Real la Princesa Heredera permanecerá ingresada en el Hospital Universitario Rikshospitalet durante varias semanas”, especificó la nota oficial.

La monarca deberá estar supervisada por el equipo médico especializado para evitar riesgos postoperatorios. Según la revista especializada Mayo Clinic indicó que las cirugías de trasplante de pulmón son una de las más complejas en medicina, ya que puede enfrentar varios riesgos como el rechazo del cuerpo al órgano trasplantado y posibles infecciones graves. Además, se puede dar dificultades quirúrgicas y probabilidad de contraer otras enfermedades.

Mette-Marit y el príncipe Haakon en un evento real//Instagram de la Casa Real de Noruega

De todas maneras, la operación significó una esperanza para Mette-Marit y un aumento en su calidad de vida. De acuerdo a lo comunicado por la Casa Real de Noruega, la soberana estará acompañada por su marido el príncipe Haakon, quien permanecerá a su lado hasta su completa recuperación.