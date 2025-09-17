Elegancia y estilo glam: los looks de gala de Nicole Neumann y su hija Allegra

Nicole Neumann comparte la pasión por la moda junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, las jóvenes que tuvo con Fabián Cubero. En esta oportunidad, la modelo se mostró acompañada de Allegra y compartió imágenes de los glamorosos looks que eligieron para asistir a un evento de alta costura con fines solidarios.

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero deslumbraron con sus looks de gala

Nicole Neumann y Allegra, su hija fruto de su relación pasada con Fabián Cubero, se muestran muy cómplices en las redes sociales. En las últimas horas, la top model se mostró dentro de su vehículo junto a la jovencita y contó que se dirigían a una gala a beneficio con diseños de Laurencio Adot. Minutos después, compartieron imágenes juntas dejando ver algo de sus looks elegantes y glamorosos que escogieron para esta ocasión.

Allegra Cubero y Nicole Neumann

En una postal donde se las puede ver posando juntas, Nicole Neumann muestra que optó por un vestido largo en tono dorado metalizado, ceñido al cuerpo y con escote cerrado. El detalle protagonista de este atuendo es el efecto drapeado en la zona frontal, que ayuda a resaltar la figura. Para completar su estilismo, la conductora lució un peinado semi recogido y un maquillaje hecho por ella misma, que estuvo compuesto por una piel glowy, sombras satinadas y labial rojo coral.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Sin lugar a dudas, este vestido se destacó por los destellos que se marcaban en cada movimiento y por su estilo glam. Asimismo, esta pieza diseñada por Laurencio Adot reflejó la estética "sirena" ya que posee una silueta ajustada que se abre levemente en la parte baja.

Allegra Cubero, por su parte, sorprendió con un look adaptado a su edad: vibrante y moderno. La joven llevó un vestido largo en color fucsia, de líneas simples y con escote recto. Algo que no pasó desapercibido son los recortes que lleva este ítem en la zona del abdomen, lo que le brindó ese toque trendy y el equilibrio justo entre elegancia y estilo actual.

Además, contiene un tajo a la altura de la pierna y, al igual que el que lució su madre, es ajustado hasta que comienza a ser más holgado en su terminación. Para acompañar su vestuario sofisticado, Allegra Cubero decidió dejar su pelo suelto con ondas marcadas y agregar un sutil makeup en tonos nude.

Allegra Cubero

De esta manera, madre e hija se convirtieron en las grandes protagonistas de una noche solidaria, que se llevó a cabo el martes por la noche en el hotel Alvear Icon. Con diseños diferentes y adaptados a sus estilos personales, en los que predominó la elegancia y el estilo glam, Nicole Neumann y su hija Allegra se llevaron todas las miradas con sus looks de gala.