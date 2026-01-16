El silencioso amor de Carlota Casiraghi, que sigue en pie a pesar de los pronósticos

Carlota Casiraghi es hija de Carolina de Mónaco y madre de dos hijos: Raphaël, fruto de su relación pasada con el actor francés Gad Elmaleh, y Balthazar, el pequeño que tuvo con Dimitri Rassam. La princesa estudió filosofía y es, actualmente, una referente de moda. Así como sus looks, su vida íntima siempre interesa a la escena pública, por lo que se sigue de cerca su último noviazgo.

Carlota Casiraghi y su nueva relación relación perfil bajo

Hace dos años, Carlota Casiraghi le puso punto final a su matrimonio con Dimitri Rassam, la persona con quien se casó por primera vez y es padre de su hijo Balthazar. Al poco tiempo, trascendió que la princesa ya tenía un nuevo amor: el escritor francés Nicholas Mathieu. Debido a las repercusiones sobre su reciente separación y su nueva relación, decidió resguardar su vida íntima para evitar opiniones y ser protagonista de titulares.

Fue así que los meses transcurrieron y forjó un vínculo perfil bajo, al que cuidó y mantuvo alejado de la prensa, que sigue adelante con paso firme. Así mismo lo confirmaron Carlota Casiraghi y Nicholas Mathieu en un paseo por Francia, donde fueron fotografiados por la revista francesa Paris Match. Allí ambos se muestran sonrientes, caminando cómplices por la capital y luciendo looks abrigados por las bajas temperaturas. Además, también se observa a ella llevando un pequeño perro que sería de ambos.

Carlota Casiraghi

Lejos de esconderse de los flashes, la pareja confirmó que su noviazgo continúa y que vive un gran momento personal. Para muchos sonó a novedad ya que se creía que estaban separados debido a que el escritor no se dejó ver junto a ella en eventos claves del principado como el Baile de la Rosa, cita obligada para los hijos de Carolina de Mónaco, el Día Nacional de Mónaco, al que solían asistir las exparejas de Carlota Casiraghi.

Lo cierto es que la imagen en la portada de este medio francés deja en claro que, aunque él huya de estas celebraciones propias de la familia de su novia, siguen apostando a su historia de amor y se encuentran muy enamorados. “Charlotte Casiraghi y Nicolas Mathieu: un nuevo capítulo en su romance”, titula la revista con ellos como protagonistas.

Quién es Nicholas Mathieu, el escritor que conquistó a Carlota Casiraghi

Nicholas Mathieu, el novio de Carlota Casiraghi, tiene 47 años y se dedica a la literatura. Es muy conocido en Francia por su trayectoria profesional y sus novelas. Pese a las mediáticas que generó su noviazgo con la princesa, él optó por seguir con su vida discreta y cuidarse de la exposición pública. De hecho, salió a la luz que no se identifica en absoluto con la etiqueta de "celebridad", algo que es inevitable teniendo en cuenta su vínculo actual con la familia real de Mónaco.

Nicholas Mathieu y Carlota Casiraghi (Crédito: Revista Match)

Al parecer, este inesperado romance entre ellos avanza con cautela pero con bases sólidas y juntos supieron construir una relación basada sobre todo en sus intereses intelectuales. De esta manera, el silencioso amor de Carlota Casiraghi, que sigue en pie a pesar de los pronósticos, tiene nombre y es Nicholas Mathieu, un escritor de novelas que conoció hace dos años poco después de separarse de Dimitri Rassam, padre de su hijo más pequeño Balthazar.