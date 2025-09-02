El tríplex de Jaime Marichalar que nadie quiere pagar

Jaime de Marichalar, siempre vinculado a la alta sociedad española y al sector del lujo internacional, atraviesa un momento particular en su vida personal. Alejado de los focos y de Madrid por motivos profesionales, ha decidido poner en venta su espectacular tríplex en el barrio de Salamanca, una de las zonas más exclusivas de la capital. Sin embargo, el proceso no está resultando sencillo: el precio que solicita supera los diez millones de euros y por ahora no hay interesados dispuestos a pagarlo.

El inmueble, que ocupa los tres últimos pisos de un edificio histórico construido en terrenos de la familia Corsini, cuenta con más de 700 metros cuadrados, piscina privada y acceso directo desde el garaje. Su diseño fue supervisado por el propio Marichalar, que concibió un espacio marcado por la privacidad y el lujo discreto. La compra se realizó antes de su matrimonio con la infanta Elena, y tras el divorcio ella no reclamó la propiedad, limitándose a retirar algunos muebles y objetos personales.

Durante años, el tríplex fue su residencia principal, pero en la actualidad apenas lo habita. Con sus hijos mayores y sus estancias frecuentes en el extranjero, la vivienda quedó prácticamente vacía. Por ello, Marichalar tomó la decisión de venderla, aunque el alto precio se convirtió en un obstáculo.

El mercado inmobiliario de la zona maneja cifras similares, con pisos que alcanzan hasta los doce millones de euros, pero los agentes reconocen que es difícil encontrar un comprador dispuesto a pagar tanto. El perfil potencial es el de familias extranjeras con gran poder adquisitivo, en su mayoría procedentes de Latinoamérica, que valoran la seguridad y la exclusividad del barrio de Salamanca.

La distribución de la propiedad es uno de sus grandes atractivos. En la planta baja se encuentra un amplio salón con chimenea, una biblioteca y una cocina equipada con electrodomésticos de alta gama. La segunda planta está destinada a los dormitorios de sus hijos y a una habitación de invitados, mientras que el ático dispone de la suite principal junto con la piscina privada.

La compra del tríplex, formalizada en 2005 mediante un crédito de más de tres millones de euros, supuso entonces un movimiento llamativo en el mercado inmobiliario. Hoy, la posible venta representaría un cambio importante en la vida de Jaime Marichalar. Sin embargo, hasta el momento nadie parece dispuesto a pagar los diez millones de euros que pide.

