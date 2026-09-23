Brigitte Macron y Rania de Jordania, juntas: un encuentro entre dos referentes de estilo

Sus estilos son muy diferentes pero su pasión por el mundo fashion es el mismo. Por eso el encuentro entre la Primera Dama de Francia y la reina de Jordania concentró las miradas del mundo. El presidente Emmanuel Macron (48) y su esposa Brigitte (73) fueron los anfitriones del monarca Abdalá II (64) y su bella mujer, Rania (56), en una gira oficial y relámpago que éstos comenzaron en París y que en sólo una semana recorrerá tres países.

La reina de Jordania y la primera dama francesa junto a sus esposos.

Los looks de Brigitte Macron y Rania de Jordania en su encuentro en el Palacio del Elíseo

La reunión se realizó en el Palacio del Elíseo y, más allá de la importancia que implicaban los temas a tratar para la estabilidad de Oriente Medio, las bellas mujeres se convirtieron en el centro de atención. Y tanto Brigitte como Rania coincidieron en outfits que se distinguieron por su sobriedad y vanguardismo. La Primera Dama lució un vestido/abrigo, como es su costumbre sobre la rodilla, en tono rosa, con cuello perkins, abertura con cierre frontal y grandes bolsillos a la altura de la cadera y completó su arreglo con stilettos nude con detalle negro, más su cabello recogido en una cola baja.

La reina de Jordania usa un vestido largo en gris y la primera dama, uno corto en rosa.

Mientras Rania llevó un vestido camisero midi en tono gris, con hombros caídos y mangas tres cuartos con puños blancos. Le sumó un cinturón trenzado con hebilla, stilettos by Christian Louboutin y bolso, también blanco, de Sardine de Bottega Veneta; con su larga cabellera suelta. Y el “duelo fashion”, según los entendidos, terminó con un claro empate, ya que tanto Brigitte Macron como Rania de Jordania, cumplieron, sin estridencias, con las reglas protocolares.