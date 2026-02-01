Reaparición esperada: Alberto de Mónaco volvió a mostrarse tras su última operación

Después de varias semanas alejado de la escena pública, el príncipe Alberto de Mónaco reapareció en uno de los actos más emblemáticos del calendario del Principado: la tradicional misa en honor a Santa Devota, patrona de Mónaco. La ceremonia, que reúne cada año a la familia real y a la comunidad monegasca, marcó el regreso del soberano en medio de la preocupación por su estado de salud.

Así fue la reaparición de Alberto de Mónaco

Acompañado por su esposa, la princesa Charlene de Mónaco, Alberto II decidió no eludir el compromiso y se mostró sereno, aunque visiblemente cuidadoso, consciente del impacto que su ausencia había generado. La inquietud no es nueva: en 2014 y nuevamente en 2022, el príncipe atravesó situaciones similares que dieron lugar a rumores sobre un posible cáncer de piel, incluso con portadas en medios europeos como Bunte o Ici Paris.

Alberto y Charlene de Mónaco (Foto: Palacio del Príncipe de Mónaco)

En esta oportunidad, el Palacio Principesco llevó tranquilidad con un comunicado oficial en el que detalló: "Según una revisión de rutina, el Príncipe Alberto II se sometió a un breve proceso médico programado para tratar una afección benigna. Fue de corta duración y requirió la aplicación de algunos puntos de sutura". La intervención se realizó en el rostro y el cuero cabelludo, y formó parte de un seguimiento dermatológico periódico.

Al finalizar la misa, Alberto de Mócano salió de la iglesia y, con un gesto que buscó transmitir calma, levantó la mano y esbozó una sonrisa hacia los presentes, en una clara señal de cercanía y agradecimiento por las muestras de afecto recibidas.

Alberto y Charlene de Mónaco (Foto: Palacio del Príncipe de Mónaco)

Según trascendió, la operación no alterará su agenda oficial y el programa de actividades del jefe de Estado continúa con normalidad. No es la primera vez que el soberano monegasco atraviesa una cirugía de este tipo: en la Navidad de 2022 ya había llamado la atención al aparecer con un apósito en el rostro, tras una intervención preventiva para eliminar manchas en la piel.

Una vez más, Alberto de Mónaco enfrenta estos controles médicos con discreción y responsabilidad, reforzando su compromiso institucional incluso en momentos personales delicados.