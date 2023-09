Kate Middleton es una de las figuras de la realeza que más se acopla al protocolo de vestimenta real. Pero la princesa de Gales decidió copiar a la monarca argentina y dejó los vestidos de lado para apostar por un look street style que la hizo pasar desapercibida.

Kate Middleton dejó a un lado el protocolo y sorprendió con un look street style

La esposa de Guillermo, príncipe de Gales, se caracteriza por tener un estilo muy sofisticado a la hora de vestir. La princesa siempre se luce entre vestidos de diseñador y trajes sastreros cuando no utiliza su uniforme militar, por lo que pocas veces la hemos visto con otras prendas que exceden aquellas normas.

Pero habiendo retomado su agenda de trabajo, la futura reina de Inglaterra acudió a un evento en un colegio en medio del bosque en Hereford con un outfit más relajado. Inspirándose en Máxima Zorreguieta, quien se diferencia por usar raras veces un vestido despampanante, la princesa de Gales optó por un total black con prendas básicas.

El look streey style de Kate Middleton

Las prendas street style de Kate Middleton

El look consistió en un skinny jean color negro, una prenda que hace varios años abandonó la industria, pero parece querer volver como tendencia, una remera negra de algodón para no romper el patrón y la prenda que más destacó del look, un blazer a cuadrille en tono gris con hombreras.

Kate Middleton y Guillermo de Gales

Asimismo, lejos de caminar en tacos como acostumbra, Kate Middleton fue por unos borcegos en bota, en un color marrón, para caminar más cómoda por el bosque. La princesa de Gales también estrenó un nuevo corte de pelo que pasa desapercibido por sus sutilezas, sin embargo, es uno de los más pedidos este 2023.