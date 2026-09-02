Cuál es el verdadero motivo de los 4 nombres de la princesa Ariane, la hija de Máxima Zorreguieta

La princesa Ariane, la hija de la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro, es dueña de otros 3 nombres que no son tan conocidos. Lo cierto es que cada uno de ellos fue elegido por una razón especial que la une a otras personas.

Por qué la princesa Ariane, la hija de Máxima y Guillermo Alejandro, tiene cuatro nombres

La princesa Ariane, la hija menor de la reina Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, tiene un nombre tan particular como significativo. Nacida el 10 de abril de 2007 en La Haya, la tercera hija de los monarcas fue registrada como Ariane Wilhelmina Máxima Ines, una combinación que reúne referencias de la familia real neerlandesa y de la familia argentina de su madre.

Aunque en la vida cotidiana es conocida simplemente como Ariane, cada uno de sus cuatro nombres fue elegido por una razón especial. El primero surgió, según explicó el rey Guillermo Alejandro en aquel momento, del gusto de ambos padres y también de una decisión que buscaba mantener una particular tradición familiar.

La princesa Ariane

Cuando Guillermo Alejandro presentó oficialmente el nombre de su tercera hija, explicó que tanto él como Máxima Zorreguieta consideraban que Ariane era un nombre "bonito". Además, había otro detalle que les gustaba especialmente: sus dos primeras hijas se llaman Amalia y Alexia, por lo que las tres comienzan con la letra "A".

De esta manera, Ariane completó la particular "triple A" de las hijas de Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro. La elección no respondió, según las palabras del entonces príncipe heredero, a una imposición de la tradición ni a la influencia de terceros, sino a una decisión tomada por los propios papás.

La princesa Ariane y su madre Máxima Zorreguieta

El segundo nombre de la princesa Ariane es Guillermina, Wilhelmina en neerlandés, y tiene un fuerte vínculo con la historia de la monarquía de los Países Bajos. Fue elegido en homenaje a la tatarabuela de Guillermo Alejandro, que ocupó el trono desde 1890 hasta 1948 y se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de la monarquía neerlandesa. Su nombre volvió así a formar parte de la familia real a través de la hija menor de la pareja.

Un homenaje a su familia materna y a sus raíces argentinas

El tercer nombre es Máxima, exactamente igual al de su madre. Se trata del homenaje más directo a la reina argentina, quien se convirtió en princesa de los Países Bajos tras su matrimonio con Guillermo Alejandro en 2002 y posteriormente en reina consorte cuando él asumió el trono en 2013. Además del vínculo evidente con su mamá, distintas publicaciones sobre la familia real señalaron que el nombre también conecta a Ariane con la rama argentina de su familia materna.

El cuarto y último nombre es Inés, elegido en honor a Inés Zorreguieta, la hermana menor de Máxima Zorreguieta. La relación entre ambas era especialmente cercana y ese vínculo quedó plasmado en el nombre de la princesa.

La princesa Ariane y sus padres, los reyes Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro

Inés, además, tuvo un papel muy especial en la vida de Ariane: fue una de sus madrinas durante el bautismo de la princesa, celebrado el 20 de octubre de 2007 en la Kloosterkerk de La Haya. Junto a ella, fueron padrinos el entonces príncipe Guillermo de Luxemburgo, Tijo Baron Collot d’Escury, Antoine Frilling y Valeria Delger.

El homenaje cobró un significado todavía mayor con el paso de los años. Inés Zorreguieta murió en 2018, a los 33 años, por lo que el nombre que lleva Ariane quedó como uno de los recuerdos permanentes de su tía materna dentro de la familia real neerlandesa.

La princesa Ariane

Cuando se conocieron los nombres de la tercera hija de Máxima y Guillermo Alejandro, el rey también hizo hincapié en que la pareja había tomado las decisiones por cuenta propia. Para ellos, elegir el nombre de sus hijas era una decisión que correspondía a los padres y no algo que debiera estar condicionado por opiniones externas.

De esta manera, el verdadero motivo de los 4 nombres de la princesa Ariane, la hija de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro, tiene que ver con lazos familiares y la tradición de continuar con la letra "A" como ocurrió anteriormente con Amalia y Alexia.