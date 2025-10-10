Revelaron que Victoria Federica gana 48 mil euros por hora

Victoria Federica atraviesa un momento de gran exposición mediática. A sus 25 años, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha posicionado como una de las jóvenes más influyentes de España. Su salto a la popularidad llegó tras participar en programas televisivos como El Hormiguero y El Desafío, donde mostró una faceta mucho más desenvuelta. En breve, también formará parte de Emparejados, el nuevo ciclo presentado por Joaquín Sánchez.

Las importantes cifras que gana Victoria Federica

Alejada de aquella imagen reservada de su infancia, la joven se supo convertir en un rostro habitual de los medios y las redes sociales. Su estilo, presencia en eventos de moda y vínculos con marcas de lujo la han situado como una figura de referencia dentro del circuito influencer español. De acuerdo con el medio Vanitatis, su madre llegó a mostrarse sorprendida por este giro profesional. “Sale en un programa de televisión que no sé ni cuál es… ¡y hasta le pagan por ello!”, habría comentado con humor la infanta Elena, según fuentes cercanas.

En el entorno familiar, quien más ha apoyado esta etapa ha sido Jaime de Marichalar, que siempre vio en su hija un perfil afín al mundo de la moda y la comunicación. Esa visión ha resultado acertada: las colaboraciones publicitarias y televisivas le generan a Victoria Federica ingresos que superan ampliamente a los de otras figuras de la realeza española.

Según la periodista Pilar Eyre, cada Stories que publica en Instagram puede alcanzar los 4.000 euros, mientras que su presencia en un photocall ronda los 3.000 euros. Su participación en El Desafío le habría reportado unos 20.000 euros por programa, y por contratos con marcas publicitarias puede llegar a cobrar hasta 20.000 euros adicionales por campaña.

Con este nivel de actividad, la nieta de los reyes eméritos percibiría más de 40.000 euros mensuales, cifra que, extrapolada a sus horas de trabajo y exposición, equivale a 48.000 euros por hora según estimaciones de los medios especializados.

Pese a su éxito económico, Victoria Federica continúa viviendo con su madre en Madrid, aunque ya analiza opciones para independizarse. Su carrera como influencer sigue en ascenso y todo indica que su nombre va a seguir siendo uno de los más demandados del panorama mediático español.

