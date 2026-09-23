La reina Letizia lideró un encuentro por el Día de la Investigación en Cáncer

Letizia Ortiz formó parte de una destacada jornada celebrada en la capital belga, Bruselas, en el marco del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, una iniciativa que volvió a reunir a referentes e instituciones comprometidas con esta causa. Durante su paso por el encuentro, la reina dejó ver una imagen definida por la sencillez de las líneas de su look y por pequeños detalles que acompañaron una agenda centrada en uno de los temas de mayor alcance a nivel internacional.

Entre traje y volados: Letizia Ortiz asistió, en Bruselas, a un encuentro por el Día de la Investigación en Cáncer

La reina Letizia volvió a situar su agenda institucional en el centro de una de las causas que acompaña desde hace años. En su visita a Bruselas, la monarca participó en el acto internacional organizado con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer (WCRD) 2026, una cita que reunió a especialistas, representantes de organizaciones sanitarias y referentes del sector con el objetivo de analizar los principales desafíos vinculados a la investigación oncológica.

Letizia Ortiz

Como presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer, su presencia formó parte de una jornada dedicada a impulsar la concienciación y el apoyo a los avances científicos. El encuentro se celebró en la sede de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer y tuvo como lema “Avanzando juntos en la investigación del cáncer”. La convocatoria reunió a distintas voces vinculadas al ámbito científico y sanitario para intercambiar ideas sobre las oportunidades que marcarán el futuro de la lucha contra esta enfermedad.

Durante su aparición, Letizia Ortiz llamó la atención por la elección de un estilismo que combinó sobriedad y color. Para la ocasión eligió un traje de dos piezas en tono beige claro, compuesto por una chaqueta estructurada de líneas definidas y un pantalón de tiro alto. Se trató de un conjunto de inspiración clásica que destacó por su equilibrio. La nota diferencial del look estuvo en la blusa naranja intenso con detalles en volados y texturas plisadas en el cuello y los puños, aportando movimiento y contraste al conjunto.

Letizia Ortiz en Bruselas

Este recurso estilístico recordó a otras elecciones recientes de la reina en las que las blusas con detalles ornamentales adquirieron protagonismo dentro de estilismos de corte más formal. Completó la propuesta con zapatos en tono teja, un bolso de mano con estampado geométrico en colores neutros y su característico peinado de cabello suelto con suaves ondas. Su elección se destacó no solo por su elegancia, sino también por su practicidad.

El mensaje de Letizia Ortiz en medio de una jornada marcada por el Día de la Investigación en Cáncer

Durante su intervención en Bruselas, la reina destacó la importancia de seguir impulsando la investigación científica. En su discurso destacó que los avances registrados en los últimos años ya tienen un impacto concreto en la vida de miles de personas y remarcó la necesidad de sostener ese progreso mediante inversiones continuas y programas de cooperación que permitan desarrollar nuevas líneas de trabajo.

Letizia Ortiz en Bruselas

Uno de los aspectos más relevantes de su mensaje estuvo relacionado con la igualdad en el acceso a los beneficios de la investigación. “El cáncer no discrimina; no le importa dónde nacemos, dónde vivimos o con qué recursos contamos. No podemos permitir que el progreso científico se convierta en una fuente de desigualdad social”, expresó la monarca. Sus palabras destacaron la importancia de evitar que la innovación médica genere diferencias.

La presencia de Letizia Ortiz en este encuentro internacional también reafirmó el compromiso que mantiene con las iniciativas vinculadas a la salud pública y a la investigación médica. A lo largo de los años, la reina participó en numerosos actos relacionados con la prevención, el acompañamiento de pacientes y el apoyo a entidades que trabajan en la búsqueda de tratamientos más eficaces. Su asistencia al Día Mundial de la Investigación en Cáncer combina visibilidad pública con respaldo a proyectos científicos y sociales.

Letizia Ortiz en Bruselas

Letizia Ortiz volvió a situar en Bruselas una parte destacada de su agenda institucional al participar en las actividades organizadas por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Su presencia en este encuentro permitió acompañar un espacio de intercambio entre especialistas, instituciones y organizaciones vinculadas al ámbito sanitario, al tiempo que reforzó la visibilidad de una iniciativa centrada en el desarrollo científico y el acceso a los avances que continúan marcando el presente de esta área.

VDV