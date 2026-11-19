La reina Letizia Ortiz

El look canchero y moderno de la reina Letizia Ortiz que causó furor

La reina Letizia Ortiz volvió a captar la atención con una apuesta fashionista que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Fiel a su estilo elegante, la monarca de España eligió un look que combinó básicos del guardarropa con piezas de fuerte personalidad. Esta vez, dejó de lado los clásicos conjuntos sastreros para darle protagonismo a una combinación urbana.

La ocasión fue su visita al Centro Danza Matadero, donde estuvo acompañada por su directora artística, la reconocida coreógrafa y directora de escena María Pagés, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes en 2022, y por su director artístico, el escritor, poeta y dramaturgo Arbi El Harti.

La reina Letizia Ortiz se alejó de la sastrería clásica y apostó por un look urbano: saco de cuero y jean wide leg

Para la actividad, Letizia Ortiz apostó por un estilismo de inspiración urbana que encontró el equilibrio entre la sofisticación y la comodidad. La elección de prendas de líneas relajadas y materiales con carácter le permitió construir una imagen moderna, sin perder la elegancia que caracteriza sus apariciones públicas.

Uno de los grandes protagonistas de su look fue el saco negro de cuero, una pieza que aportó fuerza y un aire moderno al estilismo. De corte recto y silueta ligeramente amplia, presenta solapas clásicas, hombros definidos y un diseño de inspiración masculina que remite a la sastrería tradicional, aunque con una textura mucho más audaz. Se trata de una prenda versátil que se mantiene entre las favoritas de la temporada y que permite transformar incluso las combinaciones más sencillas.

La reina Letizia Ortiz se alejó de la sastrería clásica y apostó por un look urbano: saco de cuero y jean wide leg

Para equilibrar su protagonismo, Letizia Ortiz optó por una camisa blanca de estilo clásico. Con cuello camisero, botones delanteros y una caída relajada, funcionó como una base neutra que aportó luminosidad al outfit. Llevada debajo del saco, dejó ver el cuello y parte del frente, en un juego de capas que reforzó la estética elegante y descontracturada de la propuesta.

Jean wide leg: la tendencia que Letizia Ortiz incorporó a su vestidor

El otro detalle que llamó la atención fue el pantalón de jean que lució Letizia Ortiz y el cual se alejó de los cortes tradicionales para sumarse a la tendencia de las siluetas amplias. De tiro alto y perneras extra anchas, presenta una caída larga y fluida que cubre gran parte del calzado.

Este tipo de denim, asociado a la estética oversize, se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la moda urbana. Su comodidad y su capacidad para aportar volumen lo transformaron en una alternativa a los jeans rectos y ajustados que dominaron otras temporadas.

La reina Letizia Ortiz se alejó de la sastrería clásica y apostó por un look urbano: saco de cuero y jean wide leg

La elección también permitió generar un interesante contraste de estilos: mientras el saco de cuero aportó estructura y una impronta más sofisticada, el pantalón sumó informalidad. Así, Letizia Ortiz se alejó de la sastrería clásica y apostó por un look urbano protagonizado por dos ítems en tendencia.