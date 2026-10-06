El elegante look rosa empolvado de Letizia Ortiz en su llegada a Finlandia

La reina Letizia Ortiz desplegó toda su elegancia durante su visita oficial a Finlandia junto a su esposo, el rey Felipe VI. La monarca eligió una propuesta que se destaca por su estilo elegante y por llevar una tendencia que pisa fuerte esta temporada.

El romántico look de la reina Letizia Ortiz en Finlandia: vestido rosa y zapatos a tono

La reina Letizia Ortiz volvió a demostrar su particular estilo a la hora de elegir sus looks para los compromisos oficiales. Durante su visita a Finlandia, la monarca lució un estilismo en tono rosado para asistir junto a la primera dama finlandesa, Suzanne Innes-Stubb, a la Escuela Pública de Käpylä, en Helsinki, un establecimiento que cuenta con un programa bilingüe finlandés-español.

La visita se dio en el marco del viaje de Estado que los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz realizan al país nórdico con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales entre España y Finlandia. Se trata, además, del primer viaje de Estado de los monarcas españoles a Finlandia.

El romántico look de la reina Letizia Ortiz para visitar una escuela en Finlandia

Para la ocasión, la reina Letizia Ortiz eligió un vestido midi en rosa empolvado, de inspiración romántica y con una silueta especialmente femenina. La pieza presenta mangas largas, escote redondeado y una parte superior entallada, que se ajusta suavemente al cuerpo antes de dar paso a una falda amplia y fluida.

Uno de los detalles más destacados del diseño son las aplicaciones florales en relieve, realizadas en organza, que aportan textura y movimiento a la prenda. El vestido fue diseñado por Nacho Aguayo para Pedro del Hierro y Letizia Ortiz ya lo había estrenado durante su viaje de Estado a Suecia en 2021.

El romántico look de la reina Letizia Ortiz para visitar una escuela en Finlandia

Cabe destacar que el largo midi y la falda con vuelo le aportan al vestido una estética clásica, delicada y sofisticada, mientras que el tono rosa empolvado suaviza la propuesta y refuerza su impronta romántica. Para acompañar el atuendo, Letizia Ortiz eligió zapatos de piel en rosa pálido, a tono con el resto del estilismo. Se trata de un modelo destalonado, con punta cerrada y tacón bajo, una elección que combina elegancia y comodidad para una jornada con diferentes compromisos.

El romántico look de la reina Letizia Ortiz para visitar una escuela en Finlandia

La elección del calzado permitió mantener una paleta monocromática en distintas tonalidades de rosa, una fórmula que Letizia Ortiz suele utilizar para lograr looks sofisticados sin que resulten excesivamente uniformes. En las imágenes de su visita a la escuela, que fueron publicadas por la Casa Real de España en Instagram, la reina de España llevó el vestido como protagonista absoluto del outfit, mientras conversó con los alumnos y profesores y participó de distintas actividades junto a Suzanne Innes-Stubb.

El look monocromático y sofisticado de Letizia Ortiz en Finlandia

Con esta propuesta, Letizia Ortiz vuelve a apostar por una de las tendencias que continúa ganando protagonismo en la moda: los looks monocromáticos. Se trata de estilismos construidos a partir de una misma gama de color, una fórmula que permite lograr una imagen armónica y sofisticada sin necesidad de recurrir a grandes contrastes.

En este caso, Letizia Ortiz llevó el rosa empolvado como hilo conductor de su look, desde el vestido hasta los zapatos. Su decisión de mantener el mismo tono en las distintas piezas genera un efecto visual estilizado y elegante, además de aportar una impronta delicada y femenina al conjunto.

El look monocromático y sofisticado de Letizia Ortiz en Finlandia



Los looks monocromáticos tienen, además, la particularidad de que no necesariamente requieren que todas las prendas sean exactamente del mismo tono. Se pueden combinar diferentes intensidades y texturas dentro de una misma paleta para conseguir profundidad y movimiento. Letizia Ortiz suele recurrir a esta tendencia en sus apariciones públicas, especialmente cuando busca una estética sobria pero cuidada.

De esta manera, el elegante look rosa empolvado de Letizia Ortiz en su llegada a Finlandia cautivó a todos. En esta oportunidad, la esposa del rey Felipe VI recuperó un vestido diseñado por Nacho Aguayo para Pedro del Hierro, utilizado anteriormente en 2021, que se caracteriza por su estilo romántico y su tonalidad clara.