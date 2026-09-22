El hermano de Lady Di apuntó contra la Corona: "Carlos me dijo que la iban a olvidar muy pronto"

A casi tres décadas de su muerte, Lady Di permanece imborrable en la memoria colectiva global. Aquella joven aristócrata que rompió los rígidos moldes de la monarquía británica se ganó el profundo afecto del público, consolidándose para siempre bajo el emblemático apodo de la princesa del pueblo. Su carisma, cercanía y genuino compromiso con las causas humanitarias transformaron por completo la percepción de la realeza, creando un lazo indestructible con la sociedad.

El recuerdo de su legado sigue completamente vivo en la actualidad, desafiando el olvido que algunos sectores predijeron. Sin embargo, esta memoria también reaviva viejas tensiones dinásticas. Su propio hermano, Charles Spencer, lanzó duras acusaciones que sacuden los cimientos del palacio de Buckingham, a través de un revelador libro de memorias que escribió sobre ella. Allí, expone los oscuros manejos y el frío trato que recibió la princesa por parte de la familia real.

Charles Spencer y su libro sobre Lady Di / Créditos: Publicación del Instagram oficial de Charles Spencer

El hermano de Lady Di apuntó contra la Familia Real

La familia de Lady Di y la Casa Real británica coexisten bajo una profunda e histórica hostilidad. Tras la separación de la "princesa del pueblo" y el Rey Carlos, las polémicas entre ambos siguieron creciendo en privado y público. Tras su fallecimiento, si bien sus hijos la recuerdan con amor, es la propia familia Spencer la que la traen a la realidad. El conde Charles Spencer expuso esta dolorosa dinámica en su libro de memorias titulado Swan Song: Diana, My Sister , detallando el sufrimiento que la realeza le causó a su hermana desde el inicio de su matrimonio.

En el mismo, el aristócrata recopila crudos testimonios sobre el trato insensible que los Windsor le dieron a la princesa. El libro revela que, un día antes de la fastuosa boda real en 1981, el entonces príncipe Carlos le confesó fríamente a Diana que “en realidad no estaba enamorado de ella”. “Ella debía saber que él estaba muy feliz de casarse con ella”, escribió Spencer. En esa misma línea, a penas unos días después del anuncio del compromiso de la pareja, Spencer afirma que Carlos le apretó la cintura a Diana y le dijo: “Vaya, un poco gordita por aquí, ¿verdad?”. Diana, que padecía bulimia, consideró aquel comentario “devastador”, y “más tarde me confesó que su cintura se redujo de 76 a unos 60 centímetros entre el compromiso y la boda”, según escribió Spencer.

Sin embargo, la publicación escaló su confrontación contra la Corona al revelar detalles inéditos tras el trágico accidente de París en 1997. Spencer asegura que Carlos desató una “avalancha de ira” en una llamada telefónica fúnebre y que, en plena discusión sobre los arreglos del sepelio, su excuñado proclamó con frialdad sobre el destino histórico de Diana: “‘Ten por seguro —siseó él— que la olvidaremos muy pronto!’”. Además, el conde describe que el exesposo sonaba llamativamente “eufórico” durante las comunicaciones oficiales posteriores a la muerte de la madre de sus hijos.

Lady Di / Créditos: Publicación del Instagram oficial de los príncipes de Gales

Algunos dichos de Charles Spencer, el hermano de Lady Di en su libro

En su libro de memorias, Charles Spencer detalla que la hostilidad hacia su hermana no cesó tras el divorcio, sino que se extendió hasta los círculos más íntimos del palacio. El conde describe los hostigamientos que Diana sufrió por parte de figuras como la princesa Miguel de Kent, a quien Diana catalogaba como su "vecina pesadilla" en el Palacio de Kensington. Según el autor, tras la pérdida de su estatus real, esta aristócrata la abordó para decirle con malicia fingida: "¡no te preocupes, Diana, solo tienes que hacerme una reverencia cuando estemos en público!" .

A pesar de esto, hubo una persona que, el mismo día del funeral, ofreció restituir a Diana el tratamiento de Alteza Real póstumamente: La reina Isabel II. Según explicó Spencer, la difunta reina había declarado un año antes de la tragedia que dicho tratamiento se retiraría en caso de divorcio. Esto hizo que Diana se sintiera “profundamente dolida” por la retirada “mezquina y vengativa” de ese título, por lo que decidió rechazar la oferta “bienintencionada” de Isabel, considerándola un mero “premio de consolación”. “Sentía que sabía perfectamente cómo habría visto ella este reconocimiento póstumo”, escribió al recordar una conversación con el secretario privado de la reina, Robert Fellowes. “Es un gesto muy amable de la reina, por supuesto. Pero ¿qué sentido tiene, Robert? ¿Ahora? Quiero decir… Diana ha muerto”, cierra.

La familia de Lady Di / Créditos: Publicación del Instagram oficial de Charles Spencer

Las revelaciones de Charles Spencer demuestran que las heridas siguen abiertas. El recuerdo de Diana permanece intacto frente a las antiguas profecías de la corte, confirmando por qué el hermano de Lady Di apuntó contra la Corona en su último libro sobre la princesa Diana.

A.E