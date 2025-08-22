4 películas de Netflix con un final inesperado e impactante ideal para ver en un día de lluvia

Cuando el clima invita a quedarse en casa, nada mejor que elegir una buena película que sorprenda de principio a fin. En el catálogo de Netflix abundan esas historias que parecen ir en una dirección pero terminan dando un giro inesperado, logrando que el espectador se quede sin palabras frente a la pantalla.

Entre ellas se encuentran 4 propuestas increíbles que son ideales para disfrutar en un día de lluvia porque, además de su final incierto, son atrapantes desde las primeras escenas y con excelentes actuaciones a cargo de artistas reconocidos como Ben Affleck, Sofia Carson, Mario Casas y Anne Hathaway. A continuación, te contamos cuáles son:

1. Fractura

Esta película protagonizada por Ben Affleck y de género suspenso, narra la exhaustiva búsqueda que emprende el personaje de Ray para encontrar a su mujer y su hija tras visitar la sala de urgencias de un hospital. Los primeros minutos muestran que la pequeña se tropieza y fractura el brazo, por lo que él termina llevándola a un centro de salud. Sin embargo, con el correr de los mismos comienzan a surgir otras situaciones que ponen en duda su propia percepción de la realidad, atrapando al espectador en una trama inquietante donde nada es lo que parece.

Escena de la película "Fractura".

2. Mi año en Oxford

Esta historia de amor y drama a cargo de Sofía Carson y Corey Mylchreest comienza contando sobre el sueño cumplido de Anna, el papel que encara la actriz, de estudiar en la prestigiosa institución. Sin embargo, desde su llegada se cruza con un encantador británico que comienza a tener un romance con ella. Lo que parece una trama romántica y convencional, termina por ser un relato cargado de secretos, decisiones difíciles y giros inesperados que ponen a prueba el amor y la fortaleza.

3. Contratiempo

Se trata de otra de las tantas películas que protagonizó el actor español Mario Casas, aunque esta en particular posee elementos y detalles que la vuelven una verdadera joya encontrada en la plataforma. El guion gira en torno a Adrián Doria, un exitoso empresario que es acusado de un asesinato. Si bien él se declara inocente, debe encontrar los argumentos necesarios para obtener la libertad. A partir de esto, transcurren momentos inquietantes que mantienen al espectador pendiente de lo que ocurrirá hasta el último minuto.

4. One day (siempre el mismo día)

Anne Hathaway se pone en la piel de Emma, una joven estudiante que comienza una amistad con Dexter, personaje interpretado por Jim Sturgess. Pese a sus distintas personalidades y clases sociales, la historia muestra cómo a lo largo del tiempo supieron mantener su relación cercana. No obstante, el tiempo también será clave para revelar algo más que los une. Un guion cargado de emociones y escenas que logran dejar una huella en sus espectadores.

Película "One day"

De esta manera, Netflix ofrece 4 películas con un final inesperado e impactante que son ideales para ver en un día de lluvia. Además, son títulos perfectos para aquellos que buscan sentir emociones fuertes y apreciar tramas cargadas de intriga, drama y suspenso que atrapan hasta el último segundo.