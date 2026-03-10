En el barro 3: revelaron detalles de cómo será la nueva temporada con un giro en la historia

Luego del estreno y éxito de la segunda temporada, los fanáticos de En el barro esperan la próxima entrega. La ficción que narra las complejidades del sistema carcelario para mujeres, tendrá una nueva entrega en Netflix y dieron a conocer como la historia dará un giro, sin dejar de mostrar cómo puede ser la convivencia entre reclusas entre rejas.

Cómo será la nueva temporada de En el barro

Después del gran éxito que tuvo El Marginal, Sebastián Ortega hizo una nueva apuesta en la ficción con el lanzamiento de la primera temporada de En el barro en 2025. En esta produción se muestra la vida en la cárcel de mujeres, puntualmente en La Quebrada, evidenciando las carencias, peligros y negocios entre las presas, y las autoridades. En 2026, se lanzó la segunda temporada, en una continuación de la historia de la protagonista, Gladys "La Borges" Guerra , pero en uno nuevo escenario carcelario, con nuevas líderes y tramados, como historias personales de las reclusas.

La narración de la historia generó un gran impacto en el espectador, que se adentró en el mundo carcelario, que son contadas las ficciones que lo muestran relacionado al mundo femenino. También, la construcción de cada uno de los personajes cautiva a la audiencia, siendo realeas y teniendo en el elenco figuras destacadas como así también nuevos talentos, que brillan en pantalla. La producción es un éxito en Netflix, colocándose en el ranking de las más vista a nivel regional. De allí el deseo de los fanáticos de que se realice una tercera temporada.

Tras la finalización del lanzamiento de la segunda entrega, se confirmó que habrá continuación. Si bien desde la productora de la serie no realizaron declaraciones con detalles de cómo continuará la historia, fue Laura Ubfal quien reveló información al respecto. "Cambia todo, cambian muchas cosas que no puedo contar, pero se va a una cárcel en la triple frontera”, indicó al señalar que el contexto carcelario será otro, ubicado en los límites que separan Argentina, Brasil y Paraguay.

En la misma línea, la periodista indicó que volverán a la ficción los personajes de María Becerra y Juana Molina, que en la primera temporada tuvieron papeles destacados y el final fue abierto, por ello tras la ausencia en la segunda entrega, regresarán. Por el momento, se desconoce si la China Suárez estára en estos nuevos capítulos, siendo que también se dejó rienda suelta para especular qué pasará con Nicole.

Además, Laura Ubfal anticipó que también habrá una grabación de una cuarta temporada de En el barro. Por el momento, no hay fechas de estreno, sin embargo, Netflix podría realizar anunciar al respecto dentro de poco tiempo.