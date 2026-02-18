Por qué el final de En el barro 2 abre la puerta para una tercera temporada

En el barro 2 es un éxito en Netflix. La segunda temporada del spin-off de El Marginal se posiciona como una de las series más vistas, debido a su atrapante trama como también por la calidad actoral del elenco evidenciando un contexto carcelario muy cruel.

Lo cierto es que la culminación de esta segunda parte deja algunos interrogantes en la audiencia que podrían definirse en una tercera temporada. El final de generó diversos interrogantes en la audiencia.

El final de En el barro 2

En la segunda entrega de En el barro, Gladys Guerra de Borges vuelve a La Quebrada como recusa, luego continuar cometiendo delitos. Pero esta vuelva llega con un nuevo escenario carcelario, en el que se debe adaptar y diagramar un esquema de superviviencia. Sin embargo, le surge otro problema: secuestraron a su nieto como venganza narco, negocio en la que estaba involucrada y por el que fue apresada. Es por eso que pone en marcha un plan peligroso para salvarlo.

Este giro en su presente la vuelve a colocar al frente y tener que enfrentar al entorno carcelario, pero el poder dentro de la cárcel ya no tiene a La Zurda, sino a La gringa Casares como líder y el conflicto es el protagonista del lugar, cambiando diversas dinámicas con sangrientes enfrentamientos, que no cesan. Gladys toma la decisión de replicar el plan que supo tener su amor, Borges, y secuestró a Julián Aquino para recuperar a su nieto y lo alojó en el interior del penal.

Sergio Antín conoce este plan que se puso en marcha y saca provecho de la situación para seguir escalando políticamente, y tiene un rol clave en el plan. Esta subtrama dentro de la carcel desata diversos enfrentamientos por poder. La Zurda crea una revuelta para volver a tener su liderazgo con el negocio vip dentro del espacio, con diversos crímenes como el de Julian y Nieves y escapes de las reclusas, lo que da inicio a nuevos interroganres.

Netflix confirmó la tercera temporada de "En el barro" y esta parte se inclinaría en regresos de personajes al penal, como Piquito. Beatriz Lanteri volvería a su puesto de directora y cambia la dinámica con Gladys como el jefa de La Quebrada, lo que da paso a cómo continúa su historia, sin protección ante la ausencia de Antin,.