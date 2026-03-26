Telefe quiere cambiar Gran Hermano por el bajo rating: “Huelo desesperación”

Gran Hermano Generación Dorada sigue dando de qué hablar en redes sociales y medios de comunicación. Entre abandonos, expulsiones, problemas de salud y nuevos romances, los fanáticos del reality se deleitan con cada nuevo cambio que surge en el programa, mientras que otros apuntan a que es un movimiento para generar entusiasmo entre los televidentes. De esta manera, comienza a surgir la famosa guerra de rating que pone atentos a todos, y apuntaron a que el reality no estaba generando lo que habían esperado. Es por eso que apuntaron a que Telefe hará cambios para volver a llamar la atención de todos.

Gran Hermano Generación Dorada

Los posibles cambios de Gran Hermano que hará Telefe

El "derecho a réplica", el abandono de Mavinga, el regreso de Andrea del Boca, las peleas de Yanina Zilli. El programa de Gran Hermano Generación Dorada se encuentra en constante cambio y modificación, haciendo que la atención de todos llame. Sin embargo, en las últimas semanas, fueron centro de rumores de bajo rating, lo que generó preocupación en sus fanáticos. Algunos medios de comunicación apuntaron a que la generación de famosos en la casa del Big no había logrado el interés del público tanto como habían esperado, y fue así que anunciaron un cambio en la programación para volver a llamar la atención.

Tras la finalización de MasterChef Celebrity, Telefe tendría una nueva estrategia para subir los números del programa. Según informó La Pavada del Diario Crónica, el regreso de Iván de Pineda con "Pasapalabra" sería el salvador, ya que engancharía a los televidentes a quedarse viendo. El mismo se emitirá de lunes a viernes en la previa de Gran Hermano, manteniendo el formato de los últimos meses, que conecta a dos problemas de alto éxito.

Gran Hermano Generación Dorada

La palabra de Ángel de Brito sobre el bajo rating de Gran Hermano: "Huelo desesperación"

Ángel de Brito fue uno de los periodistas que apuntó que Gran Hermano no había logrado el enganche que tanto esperaban con la generación de celebridades dentro de la casa más famosa del mundo. En su programa de streaming, Ángel Responde, Romina Scalora coincidió con el conductor. "En otras ediciones, empezaban a toquetear el formato más llegado a mitad del juego, porque uno empieza a caer en esa meceta. Acá recién entraron y ya toquetearon todo", opinó.

De esta manera, de Brito reveló los números y detalles de las visualizaciones. "Huelo desesperación. Ayer, como dividen la gala en dos partes, fue 11.5 y 8.7. En promedio, sería 10.5, que es flojo para el programa". Muchos usuarios de las redes sociales coincidieron con el conductor, mientras que otros defendieron el formato y cómo se estaba llevando a cabo.

Gran Hermano Generación Dorada sigue dando de qué hablar a las redes sociales, ya sea con críticas como sorpresivos comentarios sobre todo lo ocurrido dentro de la casa. Sin embargo, en los últimos días, fue centro de dudas sobre su continuidad por el bajo rating, comparado a lo esperado para el reality. De esta manera, anunciaron nuevos cambios en la grilla, mientras que algunos expusieron los números que llevaban a las acusaciones.

A.E