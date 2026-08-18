El verdadero motivo detrás del conflicto de Tini Stoessel y sus padres: una casa en Madrid y qué tuvo que ver Rodrigo de Paul

El romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul siempre estuvo en el centro de las miradas, pero el verdadero estallido ocurrió cuando la cantante dio el esperado anuncio de casamiento. Con un tierno posteo de Instagram, emocionó a sus seguidores con los preparativos para el que se convertirá "el evento del año". Si bien la felicidad creció en todos los más cercanos, también se comenzaron a dar a conocer algunas internas familiares, que habrían quebrado la histórica armonía de los Stoessel.

Los padres de la estrella no habrían sido invitados al evento, y esto generó sorpresa en todos los programas de televisión. Entre varios rumores sobre el motivo de distanciamiento, en LAM (América) dieron a conocer qué fue lo que ocurrió, y cuál fue el rol del futbolista.

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul

El verdadero conflicto entre Tini Stoessel y sus papás: una casa en Madrid

Durante los primeros años de su carrera, Tini Stoessel mantuvo un vínculo incondicional y una unión profesional absoluta con sus padres. Su padre, Alejandro Stoessel, cumplió el rol de manager principal y guió cada uno de sus pasos desde su salto a la fama mundial. Esta unión laboral se mantiene en la actualidad, a pesar del éxito enorme que la cantante logró. Pero todo su entorno habría sufrido una inestabilidad, tras el anuncio de casamiento con Rodrigo de Paul.

Varios rumores sobre un distanciamiento y ausencia de invitación para los padres de Tini comenzaron a circular en redes sociales. Algunos programas, como Intrusos (América) y No está todo dicho , apuntaron a que Alejandro le habría sugerido a su hija firmar una división de bienes previa al matrimonio para proteger el patrimonio que ella construyó a lo largo de su carrera. Otros hablaron de que la distancia viene por el lado de la madre, Mariana Muzlera, tras su supuesta negativa cuando la cantante tuvo su breve romance con Young Miko.

Finalmente, en LAM (América), se habló del verdadero motivo. "Yo lo que tenía de data, que para mí en algún momento lo contamos acá en LAM, es que ellos habían querido, antes de cortar la primera vez, comprar una casa en Madrid. Esto él se lo comentó a muchos amigos, sobre todo en el grupo de la selección", relató la panelista. Sumándose a esto, Ángel de Brito dejó en claro: "Lo que pasa con los padres que manejan carreras, aclaro que Tini adora a sus padres y sus padres a ella, pero en el medio empezaron a surgir un montón de conflictos que vienen hace rato". De la misma manera, confirmaron que aún no se envió las invitaciones, por lo que no se confirmó quiénes serían parte del evento y si los padres de verdad no habían sido invitados.

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul: su rol en el conflicto entre Tini Stoessel y sus papás

El conflicto legal del deseo de comprarse una casa no fue lo único que caló hondo entre Tini Stoessel y sus papás. Rodrigo de Paul no había dudado en apoyar a su pareja, exponiendo la situación a sus seres más cercanos. En ese mismo programa, la panelista explicó que el futbolista se lo comentó al grupo de la selección ya que se encontraba sorprendido con la actitud de sus suegros, personas con las que siempre tuvo una buena relación.

"Él no podía creer que su novia, que ya es adulta y es tan exitosa, no tuviera acceso o noción del patrimonio. Entonces él decía, es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Esto pasó con un grupo de la selección y mujeres que estaban todos juntos, como que él decía 'Nosotros también ganamos mucho dinero', no entendía por qué no le daban el consentimiento", detalló sobre la situación. De esta manera, Ángel de Brito sumó a que lo mismo había pasado con los Sabatini, y que era una situación común en un ámbito donde la familia se hace cargo de la economía.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul es el tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, y punto de debate sobre la actual relación de la cantante con sus padres. Por el momento, ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto, dejando en rumores todas las suposiciones que surgen.

A.E