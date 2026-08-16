La lista prohibida de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: revelaron los nombres de los famosos que la cantante no quiere ver en su boda

A tan solo cuatro meses de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul den el tan esperado “sí, quiero”, la pareja ya comenzó a ultimar los detalles de la mega celebración, que tendrá lugar en Dock Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Uno de los aspectos que más repercusión generó es la nómina de invitados, que habría provocado algunas repercusiones en los medios por las figuras que la cantante preferiría mantener alejadas de la boda. Así lo revelaron en Puro Show (eltrece), donde dieron a conocer quiénes serían los elegidos para acompañarlos y qué nombres quedarían afuera.

Así sería la lista de invitados de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

En las últimas horas, había trascendido que Tini Stoessel no estaría atravesando un buen momento familiar con sus padres. Sin embargo, con su hermano Fran, además del vínculo de sangre que los une, mantendría una estrecha relación laboral con el futbolista. “Fran y Rodrigo de Paul mantienen además un vínculo comercial, ya que comparten negocios y emprendimientos gastronómicos”, señaló la periodista Pochi.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

En este contexto, entre los famosos que sí estarían en la celebración se encontrarían, por el lado de la cantante, María Becerra, Lisardo Ponce y La Joaqui. En tanto, entre los invitados vinculados al volante figurarían Lionel Messi y su esposa, Antonela Roccuzzo, además de David y Victoria Beckham.

Por otra parte, Paulo Dybala y Oriana Sabatini también serían invitados especiales. La pareja habría tenido un papel clave en el reencuentro de Tini y De Paul después de su separación, ya que ambos habrían coincidido nuevamente durante la boda de la influencer y el delantero de la Roma. “La pareja, que también celebró su boda en ese lugar, fue testigo de un momento clave en la relación de Tini y De Paul: durante la fiesta de Sabatini y Dybala, ambos se reencontraron y se los vio juntos por primera vez tras la separación”, señaló la panelista en el ciclo de espectáculos. Asimismo, entre los invitados también se encontrarían Lele Pons y Stefi Roitman, además de Sergio “Kun” Agüero y otros integrantes de la Scaloneta.

Más allá de los famosos amigos de la pareja, artistas internacionales y celebridades del espectáculo argentino estarían en la “lista de convocados” a la boda del año. Entre ellos Susana Giménez y Alejandro Sanz. Según trascendió, el cantante español tendría un compromiso impostergable para esa fecha. “Porque él cumple el 18 de diciembre, lo que me contaban las fans es que él el 18 de diciembre cumple años, entonces siempre lo pasa en Europa, de vacaciones”, aseguró.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

Los nombres prohibidos en la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Esta segunda temporada del romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul dejó algunas personas de los medios cercanas a la pareja que habría tomado partido entre la guerra mediática del jugador de la Scaloneta y su expareja Cami Homs. Una de ellas sería Cande Molfese, quien mantuvo un vínculo de cercanía con la ex Master Chef Celebrity. “Cuando fue lo de Cami Homs y Tini, ella se mostró cercana a Cami”, dijo.

En tanto, Emilia Mernes y Duki también quedarían afuera de los festejos a raíz del enfrentamiento mediático que existió entre las dos cantantes. “Fue heavy lo del quilombo con ella”, aseguraron al referirse a la tensa situación que habría marcado el quiebre de la relación entre ambas. Por último, Marcelo Tinelli tampoco sería parte de la celebración. Su ausencia estaría vinculada a la histórica rivalidad que mantendría con Alejandro Stoessel, padre de Martina y productor, lo que habría llevado a la pareja a dejarlo fuera de la exclusiva lista de invitados.

Cabe destacar que, durante la semana, en Intrusos (América TV), Paula Varela confirmó que la presencia de Alejandro Stoessel y Mariana Muslera, padres de Tini, estaría descartado. En este marco, Pepe Ochoa para El Ejército de Lam, el programa de streaming de Bondi Live, reveló: “Lo de Tini y los padres viene desde hace mucho tiempo”.

Alejandro y Tini Stoessel | Redes Sociales

Según el comunicador, la confrontación con su papá surgió a cuestiones meramente financieras y su presencia en la música. “Quiso empezar a saber cuánto se facturaba y empezar a decidir sobre su carrera”, contó. Por otro lado, la enemistad con su mamá surgió tras su amistad con María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, conocida popularmente como Young Miko, una rapera puertorriqueña a la cual no consideraba buena influencia. “El vínculo con Young Miko fue lo que erosionó el vínculo con la madre y con el papá tiene una cuestión de haber laburado todo el tiempo juntos”, manifestó.

Mariana Muslera y su hija Tini Stoessel | Instagram

Aunque todos estos detalles y pormenores salieron a la luz, la intérprete prefirió adoptar un bajo perfil y no mediatizar sus cuestiones familiares. "Nunca ella se proclamó sobre nada bajo ningún punto de vista. Y bueno, es una Tini que se siente liberada y que va a hacer lo que ella tiene ganas", concluyó.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se celebrará el próximo 19 de diciembre en el Dock Haras y promete convertirse en uno de los eventos más esperados del año. Con una exclusiva lista de invitados que reúne a figuras del mundo del espectáculo, el deporte, la moda y la música, la celebración ya genera gran expectativa, especialmente por los nombres que dirán presente y aquellos que, por distintos motivos, quedaron fuera de la convocatoria. De esta manera, las ausencias no pasan inadvertidas y alimentan aún más la atención sobre uno de los casamientos más trascendentes del espectáculo y el fútbol a nivel internacional.