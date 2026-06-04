El dolor de Marta Fort al recordar a Gustavo Martínez: "Lo bien que lo pasábamos antes de tu enfermedad"

Marta Fort es una de las influencer e it girls más seguidas de las redes sociales. Su carisma y personalidad extrovertida la llevaron a que sus seguidores destacaran el parecido que tiene con su papá Ricardo Fort, y su capacidad de armar su propio camino. Entre viajes por el mundo, eventos empresariales y una apuesta por marcar las mejores tendencias, la joven de 22 años demuestra lo mejor de su día a día.

Sin embargo, hay ocasiones donde se permite hablar de sus sentimientos y las cosas que le pasen y hasta expresa los dolores que siente por las pérdidas que sufrió a lo largo de su vida. Este 4 de junio, Gustavo Martínez, la pareja de Ricardo Fort, padrino y tutor legal de los mellizos, cumpliría años. Su suicidio fue un golpe grande para los jóvenes que, en ese entonces, habían llegado a la mayoría de edad, y no dudan en dejar en claro la importancia que él tuvo en sus vidas. En este día especial, Marta Fort no dudó en mostrar su dolor y recordarlo con un video de cuando ella tenía 15 años.

Ricardo Fort, Gustavo Martínez, Marta y Felipe Fort

El dolor de Marta Fort al recordar a Gustavo Martínez: "Lo bien que lo pasábamos antes de su enfermedad"

A través de su cuenta de Instagram, Marta Fort decidió recordar a Gustavo Martínez con un vídeo inédito. En el material, se lo puede ver jugando con un filtro de la red social que "analiza" su rostro y le dice cuál es su nivel de atractivo, mientras ella lo filma y festeja al ver que le marca 100%. "Entre ayer y hoy me sentí muy mal porque este no deja de ser un día de recuerdo y melancolía para mí, siendo la fecha de cumpleaños de una de las personas de mi crianza que tanto quise y querré. La persona que compartí tantas risas y tanto afecto. Con este recuerdo gracioso de nosotros cuando yo tenía 15 años, se deja entrever un poquito de lo bien que la pasábamos antes de tu enfermedad. Feliz cumple a mi padrino, Gustavo", escribió la joven para acompañar la imagen.

Más allá de lo emotivo del vídeo, también hubo una situación que trajo polémica. Debajo de ese texto que le había dedicado, Marta dejó un mensaje dirigido hacia la familia de su padrino, aunque no dio precisiones sobre a quien o quiénes es refería particularmente. "Lo subo temprano para recordarle al resto de su "familia" el día que es", escribió, algo que vuelve a reavivar los conflictos que rondaron el trágico fallecimiento de Martínez, ocurrido en 2022.

La tajante palabra de Marta Fort que demuestra el cariño hacia Gustavo Martínez

No es la primera vez que Marta Fort dedica unas palabras a Gustavo Martínez . En 2023, a un año de su fallecimiento, la joven publicaba un descargo en el que lo recordaba y explicaba la importancia que había tenido en su vida y crianza. “Un año ya sin vos. Por más cosas que hayan pasado, siempre te voy a recordar en tus mejores momentos y con mucho cariño”, comenzaba escribiendo, también en su cuenta de instagram.

Tras esas primeras palabras, hablaba del rol que había tenido su familia ante el avance de la enfermedad y cómo se habían invertido, de cierta forma, sus roles. “Toda mi familia y yo hicimos todo lo posible para cuidarte y yo sé que vos lo sabés. Me hiciste crecer mucho en muy poco tiempo y, como estuviste para mí en tus momentos de claridad, después nos tocó a nosotros, en conjunto con Marisa, ayudarte cuando esta enfermedad que negabas, avanzaba”.

Para terminar, repasaba su infancia junto a él y el amor que le tenía, pero también abordaba el tema de su fallecimiento. “De chiquita era más apegada a vos que a mi papá, y por esos momentos lindos es que elijo darte un lugar en mi corazón, más allá de cómo me hizo sentir tu final. El amor más puro es el que se demuestra a puertas cerradas”, finalizaba.

El mensaje de Marta Fort en 2023.

De esta manera, Marta Fort recordó a Gustavo Martínez en un día muy especial para todos lo que lo amaron. La hija de Ricardo Fort abrió su corazón y se sinceró sobre lo que estaba viviendo, recordando a una de las personas más importantes de su vida, que la acompañó desde siempre.

A.E