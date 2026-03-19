Marta Fort recordó una particular anécdota con su papá, Ricardo Fort: "No entendía mi realidad"

A más de 12 años de la muerte de Ricardo Fort, su nombre sigue siendo un emblema de la farándula argentina. Su estilo de vida extravagante y su personalidad arrolladora, lo convirtieron en un hombre cautivador para los espectadores y el más codiciado por los medios. Sin embargo, desde el plano de lo privado, sus hijos mellizos, sufrían las consecuencias del precio de la fama, en especial Marta Fort. En una entrevista con José María Listorti para el programa de streaming Blender at night, la modelo contó una divertida anécdota que vivió con su papá.

Ricardo Fort, un papá sobreprotector

Para Marta Fort y su hermano, crecer en medio del barullo mediático generó en ellos situaciones incómodas y poco convencionales para niños de su edad. Según relató la joven, “había cosas que no terminaban de cerrar”. En este marco, sin tomar dimensión acerca de la implicancia de su familia en el ámbito empresarial y el mundo del espectáculo, había situaciones cotidianas que la llenaban de interrogantes: “Lo que pasaba en el medio familiar y con mi papá, que era algo que de chica no lograba comprender del todo”.

Marta Fort, Felipe Fort, Ricardo Fort | Instagram

En este marco, explicó: “Mi papá tenía muchos problemas alrededor de su vida pública. Había siempre gente, ruido, productores, movimiento constante… un ambiente que para mí era demasiado”. Tal es así, que su vida como adolescente se vio marcada por una infancia poco convencional que llegó a atravesarla a fuego en su personalidad: “Los padres de mis compañeras no querían que ellas fueran a mi casa porque lo veían como un circo, y eso me marcó bastante”.

A diferencia del fallecido artista, Martita optó por tomar un perfil reservado y lejos de los flashes de los paparezzis. “Con el tiempo, decidí apartarme de toda esa exposición. Incluso intenté mantener a la prensa lo más lejos posible. No me gustaba nada de ese mundo, ni la sensación de estar siempre observada”, señaló con total franqueza.

Ricardo Fort junto a sus hijos Felipe y Marta | Instagram

La divertida anécdota de Marta Fort con su papá Ricardo

Escapar de la persecución constante de la prensa y de los fans de Ricardo significó que Marta Fort tenga que ajustar rutinas tan simples, como mundanas. “Por ejemplo, odiaba salir a la calle con seguridad. Me resultaba incómodo y exagerado. Pero mi papá insistía en que era necesario, y yo, siendo chica, no tenía mucha opción”, manifestó. En esta línea, afirmó: “Yo tenía cuatro y encima era uno de los impresentables. Eran cuatro impresentables por la calle”.

No obstante, el hecho de tener guardaespaldas 24/7 no era una cuestión personal, sino más bien una logística familiar para preservar su integridad física. “Éramos varios los que andábamos custodiados, y la situación se volvía todavía más incómoda”, reveló, mientras que agregó: “Sentía la mirada de todos, sobre todo de otros chicos. Era raro, porque mientras mis compañeras llevaban una vida normal, la mía parecía otra cosa”.

Marta Fort - Ricardo Fort - Felipe Fort | Instagram

Todo este escenario llegó hasta incluso, darle una timidez incómoda: “Recuerdo que salía de la primaria y todo era un despliegue innecesario. Me daba vergüenza”. Fue entonces que se animó a desafiar a su padre haciéndole un contundente pedido. “Un día, cansada de eso, le pedí a mi papá que por favor me dejara ir sola, aunque sea dos cuadras, como hacían los demás”, comenzó diciendo al recordar una divertida anécdota.

Pero, lejos de ser complacida, Ricardo elaboró un plan para cuidar a su heredera sin ser descubierto, aunque no salió del todo bien. “Le pedí a mi viejo que me deje ir una vez a comer sin seguridad a la vuelta del colegio y cuando llego veo a un pelotudo leyendo el diario”, exclamó entre risas. Finalmente, llegó a la conclusión de que debía resignarse: “Ahí entendí que, aunque quisiera, nunca iba a ser una nena completamente libre. Y eso, en ese momento, me resultó imposible de aceptar”.

De esta manera, a diferencia de lo que el imaginario popular suele considerar, Marta Fort dejó en claro que el estar blindada por un equipo de custodios le generó tener que adaptar su vida por completo. Si bien reconoció que lo que realizó Ricardo con ella fue un gesto de amor, sus anhelos de tener una vida “normal” y “anónima” nunca pudo ser posible. Este testimonio deja al descubierto el costado menos visible de crecer bajo la sombra de la fama: una infancia atravesada por cuidados extremos, constantes miradas ajenas y situaciones fuera de lo común.

NB