Hay viajes que funcionan como refugio, y otros que se convierten en una forma de mirar distinto. El de Juliana Awada por México —que ella misma fue compartiendo en pequeñas dosis desde sus stories— se mueve entre esas dos coordenadas: descanso y relax, pero también inspiración y cultura. Es que la ex Primera Dama ha aprovechado su estadía en el país azteca para visitar algunos de los imperdibles sports culturales de Ciudad de México. Un viaje que mezcla encanto, arte y esa calma que solo se encuentra cuando uno se deja llevar por la belleza. ¡Vamos a verlo!

Primera parada: el Museo Universitario de Arte Contemporáneo

Su recorrido comenzó en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), uno de los espacios más vibrantes del circuito artístico mexicano y un imprescindible para entendidos. Awada suele elegir lugares donde la arquitectura, la luz y la narrativa visual se imponen casi tanto como las obras, y el MUAC encaja perfecto en esa sensibilidad suya tan marcada por la belleza silenciosa.

Desde los pasillos amplios hasta las instalaciones contemporáneas que invitan a detenerse y pensar, fue su primer guiño del viaje: un comienzo que no fue turístico, sino curatorial. La ex Primera Dama ha dejado entrever en sus stories un poco de lo que fue este paseo y sus piezas de arte favoritas.

Segunda parada: Kurimanzutto, el corazón del arte latinoamericano

Poco después, Juliana compartió otra story que decía simplemente: “kurimanzutto”. Una palabra que, para cualquiera que siga la escena artística, lo dice todo.

Kurimanzutto es mucho más que una galería: es un epicentro cultural, un laboratorio de ideas, uno de los espacios más influyentes del arte contemporáneo en Latinoamérica. El lugar donde exponen artistas que luego giran por el mundo, donde se cocinan diálogos entre estética, política y experimentación.

Que Awada haya pasado por allí no sorprende: es un lugar que respira la misma elegancia sutil y despojada que ella suele buscar en sus recorridos.

Tercera parada: La Casa de Luis Barragán

Además, Juliana Awada también recorrió la Casa Luis Barragán, una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de México y Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Fiel a su sensibilidad estética, se dejó cautivar por los juegos de luz, los planos de color y la serenidad casi espiritual del espacio, un sello inconfundible del maestro de la arquitectura moderna. Su visita refuerza esa búsqueda personal por lugares donde el diseño y la armonía dialogan, y donde cada rincón cuenta una historia hecha de silencio, geometría y belleza.

Un viaje en clave estética

Entre museo y galería, Awada va trazando un álbum de viaje que no necesita posados ni textos largos. Su narrativa se arma sola: cultura, arquitectura, arte y esa manera tan suya de captar la armonía de cada espacio.

México, en su versión más contemporánea y sensorial, se vuelve el escenario perfecto para un viaje que parece hecho a medida de su sensibilidad.

Juliana Awada no solo pasea. Observa. Selecciona. Absorbe. Y ese “album” íntimo que deja ver desde su Instagram confirma algo: para ella, viajar sigue siendo un acto creativo.