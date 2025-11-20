viernes 21 de noviembre del 2025
ACTUALIDAD Ayer 14:34

El viaje de Juliana Awada a Ciudad de México: qué lugares recorrió y por qué son tan especiales

Juliana Awada se encuentra de viaje en México y en su recorrido ha visitado museos y espacios arquitectónicos. Descubrimos los detalles y sitios que eligió la ex Primera Dama en su nueva escapada top, al epicentro del arte latinoamericano.

Juliana Awada
Juliana Awada | Instagram

Hay viajes que funcionan como refugio, y otros que se convierten en una forma de mirar distinto. El de Juliana Awada por México —que ella misma fue compartiendo en pequeñas dosis desde sus stories— se mueve entre esas dos coordenadas: descanso y relax, pero también inspiración y cultura. Es que la ex Primera Dama ha aprovechado su estadía en el país azteca para visitar algunos de los imperdibles sports culturales de Ciudad de México. Un viaje que mezcla encanto, arte y esa calma que solo se encuentra cuando uno se deja llevar por la belleza. ¡Vamos a verlo!

Primera parada: el Museo Universitario de Arte Contemporáneo

Su recorrido comenzó en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), uno de los espacios más vibrantes del circuito artístico mexicano y un imprescindible para entendidos. Awada suele elegir lugares donde la arquitectura, la luz y la narrativa visual se imponen casi tanto como las obras, y el MUAC encaja perfecto en esa sensibilidad suya tan marcada por la belleza silenciosa.

Juliana Awada México

Desde los pasillos amplios hasta las instalaciones contemporáneas que invitan a detenerse y pensar, fue su primer guiño del viaje: un comienzo que no fue turístico, sino curatorial. La ex Primera Dama ha dejado entrever en sus stories un poco de lo que fue este paseo y sus piezas de arte favoritas.

Juliana Awada México

Segunda parada: Kurimanzutto, el corazón del arte latinoamericano

Poco después, Juliana compartió otra story que decía simplemente: “kurimanzutto”. Una palabra que, para cualquiera que siga la escena artística, lo dice todo.

Juliana Awada México

Kurimanzutto es mucho más que una galería: es un epicentro cultural, un laboratorio de ideas, uno de los espacios más influyentes del arte contemporáneo en Latinoamérica. El lugar donde exponen artistas que luego giran por el mundo, donde se cocinan diálogos entre estética, política y experimentación.

Juliana Awada México

Que Awada haya pasado por allí no sorprende: es un lugar que respira la misma elegancia sutil y despojada que ella suele buscar en sus recorridos.

Tercera parada: La Casa de Luis Barragán

Además, Juliana Awada también recorrió la Casa Luis Barragán, una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de México y Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Juliana Awada México

Fiel a su sensibilidad estética, se dejó cautivar por los juegos de luz, los planos de color y la serenidad casi espiritual del espacio, un sello inconfundible del maestro de la arquitectura moderna. Su visita refuerza esa búsqueda personal por lugares donde el diseño y la armonía dialogan, y donde cada rincón cuenta una historia hecha de silencio, geometría y belleza.

Juliana Awada México

Un viaje en clave estética

Entre museo y galería, Awada va trazando un álbum de viaje que no necesita posados ni textos largos. Su narrativa se arma sola: cultura, arquitectura, arte y esa manera tan suya de captar la armonía de cada espacio.

Juliana Awada México

México, en su versión más contemporánea y sensorial, se vuelve el escenario perfecto para un viaje que parece hecho a medida de su sensibilidad.

Juliana Awada México

 

Juliana Awada México

Juliana Awada no solo pasea. Observa. Selecciona. Absorbe. Y ese “album” íntimo que deja ver desde su Instagram confirma algo: para ella, viajar sigue siendo un acto creativo.

