Valentina es como vos: el fenómeno que marcó a una generación regresa con experiencias de lujo

“Valentina es como vos” no fue solo una marca infantil: se convirtió en un verdadero fenómeno cultural que marcó a toda una generación. Sus diseños frescos y su mensaje de autenticidad hicieron que miles de niñas se identificaran con ese universo mágico. Hoy, ese legado regresa con una propuesta innovadora que combina nostalgia, estilo y experiencias premium.

Para quienes crecieron con Valentina, su reaparición es una noticia cargada de emoción. La marca vuelve con colecciones que recuperan la esencia original, pero adaptadas a los tiempos actuales.

Natalia Tagliacozzo, impulsora de este relanzamiento, expresó: “Es un honor poder volver con una licencia tan adorada por muchísima gente. Valentina tiene un lugar especial en el corazón de las familias argentinas y creemos que esta nueva etapa va a sorprender y emocionar a todos”.

Con una sonrisa, agregó: “Lo más lindo es ver cómo se conectan las nuevas generaciones con Valentina, mientras quienes fueron niñas en los 90 reviven esos recuerdos inolvidables”.

La Petite Maison y la casita de Valentina

La gran novedad de este regreso es la alianza con La Petite Maison, que tomó la licencia oficial de Valentina es como vos para crear productos exclusivos y experiencias únicas.

La propuesta incluye una casita temática de Valentina, con habitaciones y playrooms de lujo en cadenas hoteleras, pensados para que las familias vivan una experiencia inmersiva en un entorno mágico. Cada detalle remite al universo de la marca, desde la decoración hasta los accesorios, transformando los espacios en un auténtico viaje a la infancia.

Además, el proyecto contempla una línea masiva de más de 50 o 60 productos bajo la licencia Valentina, lo que ampliará su alcance hacia un público más diverso, consolidando su posicionamiento como un universo integral de lifestyle infantil.

Tagliacozzo señaló: “Estamos convencidos de que Valentina no es solo ropa o diseño, es un estilo de vida. Por eso queremos que los chicos y sus familias puedan vivir esa magia en experiencias que van mucho más allá de la moda”.

Y añadió: “Como CEO de La Petite Maison, junto a Vicky Parra apostamos a la marca Valentina realizando casitas temáticas y habitaciones infantiles relacionadas al hermoso mundo de Valentina, como única empresa en Latinoamérica desarrollando estos productos de calidad y exclusivos”.

Además, Natalia lleva adelante el proyecto Valentina junto a Victoria Gondell, con un gran equipo de trabajo que busca mantener viva la esencia de la marca:

“Queremos fomentar la lectura, que los chicos creen su propia biblioteca, que disfruten de juegos de cartas y de mesa en familia. Volver a la niñez de aquellos años es nuestro mayor deseo”.

Moda, lifestyle y experiencias de lujo

Con este relanzamiento, Valentina no se limita al vestuario infantil. La marca se expande hacia un lifestyle aspiracional, que incluye accesorios exclusivos y experiencias de alto nivel. La unión de nostalgia, sofisticación y juego da lugar a una propuesta única en la región.

El fenómeno que conquistó los corazones de miles de niñas vuelve a brillar, demostrando que los clásicos pueden reinventarse y seguir marcando tendencias. Y Valentina, fiel a su esencia, sigue siendo un espejo donde cada niña puede verse reflejada, ahora con un toque de lujo y fantasía que conquista a toda la familia.

