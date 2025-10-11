sábado 11 de octubre del 2025
ACTUALIDAD Hoy 16:59

Las mujeres del arte se unen en la lucha contra el Cáncer de Mama: todas las fotos

15 mujeres artistas se reunieron y fueron retratadas por 14 fotógrafos diferentes, con el fin de concientizar de cara al próximo 19 de octubre.

Campaña fundación Rossi
Campaña fundación Rossi | Fundación Rossi

El próximo 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Prevención y Concienciación sobre el ´Cáncer de Mama. Por ese motivo, 15 artistas plásticas argentinas fueron retratadas por 14 fotógrafos diferentes con un elemento en común: el color rosa.
Como cada año, la Fundación Rossi llevó adelante esta iniciativa en su campaña Manos de Mujer. Bajo el lema “La Belleza de Cuidarnos”, reunió a 15 artísticas plásticas y 14 fotógrafos que las retrataron con el color rosa como elemento en unión. “Esta campaña propone un diálogo entre creación y conciencia, donde cada obra se vuelve un recordatorio de la importancia de la prevención.”, destacaron.

El concepto de este año pone el foco en el arte y en el poder de las mujeres creadoras. Artistas plásticas reconocidas prestan su imagen y su mirada para ser retratadas cada una por distintos fotógrafos destacados. Es una fotografía que invita a reflexionar, mirar hacia adentro y transformar la realidad a través de una foto.

Las fotos de la campaña de la Fundación Rossi

Ama Amoedo
Ama Amoedo por Federico De Bartolo para Fundación Rossi.

Amalia Amoedo, bajo el lema “Arte, compromiso y construcción de futuro”, fue retratada por Federico De Bartolo, Editor en Jefe de Fotografía en Revista CARAS.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Adriana Bustos por Bruno Ilusorio para Fundación Rossi.

Adriana Bustos, “Reescribir la historia desde el arte”, fue retratada por Bruno Imanol Nogueira Quintana, conocido artísticamente como Bruno Ilusorio.

Silvina Benguria para Fundación Rossi
Silvina Benguria para Fundación Rossi por Alejandro Palacios.

Silvina Benguria, “Universos donde todo puede suceder”, fue fotografiada por Alejandro Palacios, fotógrafo profesional especializado en retrato, teatro, moda, música y circo, que colabora habitualmente con diferentes medios, nacionales e internacionales, entre ellos, Revista CARAS.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Delia Cancela por Tadeo Jones para Fundación Rossi.

Delia Cancela, “Una vida entre el arte, la moda y la vanguardia”, de la mano de Tadeo Jones.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Nicola Constantino por Alejandro Calderone Caviglia para Fundación Rossi.

Nicola Constantino, “Anatomía de un artificio”, es una de las artistas argentinas de mayor proyección internacional y fue fotografiada por Alejandro Calderone Caviglia.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Febe De Felipe por Matías Salgado para Fundación Rossi.

Febe De Felipe, “La alegría como forma de arte”, retratada por Matías Salgado.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Karina El Azem por Marcelo Cepeda para Fundación Rossi.

Karina El Azem “Ornamento y Territorio”, de la mano de Marcelo Cepeda.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Jacinta Grondona por Joanna Menéndez para Fundación Rossi.

Jacinta Grondona, “El arte como territorio de cruces y materialidades”, retratada por Joanna Menéndez.
 

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Graciela “Gachi” Hasper por Lucía Bonetts.

Graciela “Gachi” Hasper, “Color , movimiento y geometría”, fotografiada por Lucía Bonells.
 

Matilde Marín para Fundación Rossi
Matilde Marín por Claudio Larrea para Fundación Rossi.

Matilde Marín, “Paisaje, Memoria y Permanencia”, junto a Claudio Larrea.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Ana Tiscornia por Jarrett Christian. para Fundación Rossi.

Ana Tiscornia, de la mano de Jarrett Christian.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Jessica Trosman por Martín Pisotti para Fundación Rossi.

Jessica Trosman, “La materia como forma de expresión”, retratada por Martin Pisotti.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Paola Vega por Martín Traynor para Fundación Rossi.

Paola Vega, “La vida de las pinturas”, fotografiada por Martin Traynor.

Campaña de prevención y concientización Fundación Rossi
Paula Cahen D´Anvers por Christian Beliera para Fundación Rossi.

Paula Cahen D´Anvers por Christian Beliera.

La campaña muestra a las protagonistas tal como son: mujeres comprometidas, valientes y apasionadas, capaces de inspirar a otras a través de su obra y su historia. Una oportunidad para visibilizar, concientizar y acompañar, recordando que la prevención es también un acto de amor propio. Cabe destacar que, todas las artistas y los fotógrafos involucrados, donaron su trabajo. El objetivo del mismo fue colaborar con el fin que promueve la fundación y la campaña de la que formaron parte.

