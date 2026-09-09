Los medios de comunicación se despertaron este 9 de septiembre y se despidieron de un periodista polémico, brillante y disruptivo. Samuel "Chiche" Gelblund falleció a los 82 años, tras haber sido internado en el Mater Dei. A lo largo de más de cinco décadas, dejó su sello en prensa escrita, radio y televisión, marcando su nombre como una figura sin concesiones y de gran impacto en la cultura de los medios nacionales. En la mañana de este miércoles, los mensajes que sus seguidores y familia no tardaron en llegar.

Chiche Gelblung

Murió Samuel “Chiche” Gelblung, a los 82 años

Samuel "Chiche" Gelblung falleció a los 82 años, tras haber sido internado en el Mater Dei dede el día martes. En las últimas horas había sido trasladado al Sanatorio Los Arcos. Según se dio a conocer, el conductor ingresó el martes 8 de septiembre por la mañana, debido a un agravamiento de un afección respiratoria. Se trataba de la cuarta internación que atravesaba en el año.

Nota en desarrollo.

A.E