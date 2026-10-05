Reina Reech compartió lo mejor de ser abuela de su nieto Timo

Reina Reech volvió a enternecer a sus seguidores al compartir una serie de imágenes tiernas y divertidas junto a su nieto Timoteo, más conocido como Timo, el hijo menor de Juana Repetto. La actriz, bailarina y coreógrafa mostró parte de una mañana en familia y dejó ver la especial conexión que mantiene con el bebé.

Reina Reech mostró cómo fue la mañana junto a su nieto Timo

A través de sus redes sociales, Reina Reech publicó un carrusel compuesto por fotografías y videos en los que aparece disfrutando de distintos momentos junto a su nieto. En una de las imágenes más tiernas se la puede ver durmiendo junto al pequeño, mientras que en otras fotos y grabaciones Timoteo aparece jugando, sonriendo y explorando a su alrededor.

Reina Reech con su nieto Timo//Instagram

“Una mañana con Timo”, escribió la artista como descripción de la publicación. Con una frase breve, la mamá de Juana Repetto resumió una escena cotidiana que rápidamente despertó la ternura de sus seguidores. Las imágenes recibieron numerosos comentarios y reacciones de los usuarios, quienes destacaron el vínculo entre la abuela y el niño.

Reina Reech jugando con su nieto Timo//Instagram

En los videos, Timo se muestra relajado y sonriente mientras comparte tiempo y juega con su abuela. La espontaneidad de las escenas permitió a Reina Reech mostrar una faceta más íntima de su vida familiar, alejada de los escenarios y de sus compromisos profesionales. La publicación también reflejó la alegría que atraviesa desde la llegada del nuevo integrante de la familia.

Reina Reech unida a su nieto Timo de una forma especial desde su nacimiento

Timoteo nació el 12 de febrero de este año y es el tercer hijo de Juana Repetto. Desde su nacimiento, tanto su madre como sus familiares fueron compartiendo algunos detalles de esta nueva etapa, aunque siempre con el cuidado de preservar la intimidad del bebé.

El nombre elegido para el niño causó curiosidad en las redes sociales en el día de su nacimiento porque proviene de “Timótheos” y significa “aquel que honra a Dios” o “el que adora a Dios”. Su significado está profundamente relacionado con la religión, especialmente por su asociación con San Timoteo, quien fue compañero del apóstol Pablo.

Reina Reech con su nieto Timo a pocos días de su nacimiento//Instagram

A pocos días del nacimiento de su tercer nieto, Reina Reech había sido una de las encargadas de presentar al bebé ante sus seguidores. En aquella oportunidad, compartió una imagen y escribió: “Les presento a Timoteo, un nuevo amor llegó a nuestra familia”.

Desde entonces, Reina Reech dejó en claro que disfruta cada momento junto a Timo. En esta nueva publicación, las fotografías y los videos muestran la cercanía entre ambos y la felicidad de compartir instantes simples, como una siesta, un juego o una sonrisa. La llegada de Timoteo también significó una nueva etapa para Juana Repetto, quien ya era madre de Toribio y Belisario.