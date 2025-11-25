Así es el increíble hotel de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Misiones: piletas infinitas, balcones al vacío y vistas soñadas

Durante el último fin de semana largo, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña hicieron una escapada romántica a Misiones que rápidamente se volvió uno de los contenidos más comentados en redes. La pareja, que suele compartir momentos de su día a día con una enorme comunidad de seguidores, esta vez abrió las puertas de su descanso y mostró cada detalle del imponente hotel en el que se alojaron.

A través de fotos y videos, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña dejaron ver la experiencia completa: desde la llegada al resort, los senderos rodeados de vegetación y los balcones panorámicos que se asomaban a la selva, hasta las cenas íntimas y las tardes de relax en la pileta infinita. Su estadía funcionó como una especie de postales turísticas del norte argentino, donde la naturaleza, el lujo y la desconexión se combinan en un mismo lugar.

Una escapada exclusiva para el fin de semana

El hotel elegido por Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se destaca por su arquitectura integrada al paisaje: estructuras elevadas, pasarelas de madera suspendidas y habitaciones que parecen flotar sobre la vegetación autóctona. En las imágenes que compartieron, se los vio disfrutando de una habitación con vista directa a la selva, balcones abiertos al vacío y ventanales de piso a techo que permitían que la luz natural entrara por completo.

La pileta infinita, uno de los grandes atractivos del complejo, también ocupó un lugar central en el contenido que subieron a sus redes. Desde allí, la pareja registró varios de los momentos más distendidos del viaje: tardes de descanso, charlas bajo el sol y vistas que se perdían en el verde misionero.

Así fue el increíble fin de semana de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Además del entorno, el resort ofrece una experiencia de confort total. Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña mostraron parte de la gastronomía del lugar, donde las cenas al aire libre y los platos locales ocuparon un rol especial en su recorrido. La ubicación estratégica del hotel permitió que la pareja pudiera recorrer varios de los circuitos del Parque Nacional Iguazú, incluida la Garganta del Diablo.

Al volver, a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña los esperaba una habitación con amenities de lujo, vistas imponentes y ese ambiente cálido que se transformó en el escenario perfecto para su escapada romántica. Un viaje donde la naturaleza, el romanticismo y el confort se combinaron para regalarles un fin de semana memorable.