domingo 11 de enero del 2026
Premios Globos de oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja

Se llevó adelante una nueva entrega de los emblemáticos premios a lo mejor del cine y la televisión y el estilismo dijo presente.

Globos de oro 2026
Globos de oro 2026 | Instagram

Esta noche se llevó adelante la 83° edición de los Globos de Oro, la ceremonia que reúne a los actores y actrices más importantes del cine y la televisión. Como no podía ser de otra manera, el evento contó con una alfombra roja que estuvo a la altura, en la que desfilaron algunos de los nombres más rutilantes de la escena.

Los mejores looks de los Globo de Oro 2026

La temporada de premios del 2026 comenzó la semana pasada con los Critic´s Choice Awards y este domingo continúo con los Globos de Oro, una de las ceremonias más importantes del cine y la televisión. Por su alfombra roja desfilaron estrellas de todo tipo, que dejaron claro que, más allá de la estatuilla, también se trató de una ceremonia que apuntó al glamour y el estilismo.

Globos de Oro 2026
Brittany Snow / Instagram Golden Globes y CBS

 

Globos de Oro 2026
Laufrey  / Instagram Golden Globes y CBS
Globos de Oro 2026
Selena Gómez y su prometido, Benny Blanco / Instagram Golden Globes y CBS

 

Globos de Oro 2026
Derek Hough.  / Instagram Golden Globes y CBS
Globos de Oro 2026
Joshua Hong / Instagram Golden Globes y CBS.
Globos de Oro 2026
Mery Beth Barone.  / Instagram Golden Globes y CBS
Globos de Oro 2026
Snoop Dogg.  / Instagram Golden Globes y CBS
Globos de Oro 2026
Priyanka Chopra y Nick Jonas / Instagram Golden Globes y CBS
Globos de Oro 2026
Maura Higgins./ Instagram Golden Globes y CBS
Golden Globes 2026
Lalisa./Twitter: Golden Globes
Golden Globes 2026
Miley Cyrus/Twitter: Golden Globes
Golden Globes 2026
Mark Ruffalo y Sunrise Coigney /Twitter: Golden Globes
Golden Globes 2026
Olandria Carthen./Twitter: Golden Globes
Golden Globes 2026
Ayo Edebiri./Twitter: Golden Globes

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 estuvo llena de estilismo y fue la gran antesala de una ceremonia que premió a lo mejor de la televisión y el cine del 2025. 

