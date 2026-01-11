Premios Globos de oro 2026: los mejores looks de la alfombra roja

Esta noche se llevó adelante la 83° edición de los Globos de Oro, la ceremonia que reúne a los actores y actrices más importantes del cine y la televisión. Como no podía ser de otra manera, el evento contó con una alfombra roja que estuvo a la altura, en la que desfilaron algunos de los nombres más rutilantes de la escena.

Los mejores looks de los Globo de Oro 2026

La temporada de premios del 2026 comenzó la semana pasada con los Critic´s Choice Awards y este domingo continúo con los Globos de Oro, una de las ceremonias más importantes del cine y la televisión. Por su alfombra roja desfilaron estrellas de todo tipo, que dejaron claro que, más allá de la estatuilla, también se trató de una ceremonia que apuntó al glamour y el estilismo.

Brittany Snow / Instagram Golden Globes y CBS

Laufrey / Instagram Golden Globes y CBS

Selena Gómez y su prometido, Benny Blanco / Instagram Golden Globes y CBS

Derek Hough. / Instagram Golden Globes y CBS

Joshua Hong / Instagram Golden Globes y CBS.

Mery Beth Barone. / Instagram Golden Globes y CBS

Snoop Dogg. / Instagram Golden Globes y CBS

Priyanka Chopra y Nick Jonas / Instagram Golden Globes y CBS

Maura Higgins./ Instagram Golden Globes y CBS

Lalisa./Twitter: Golden Globes

Miley Cyrus/Twitter: Golden Globes

Mark Ruffalo y Sunrise Coigney /Twitter: Golden Globes

Olandria Carthen./Twitter: Golden Globes

Ayo Edebiri./Twitter: Golden Globes

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 estuvo llena de estilismo y fue la gran antesala de una ceremonia que premió a lo mejor de la televisión y el cine del 2025.