De Luciana Salazar a Florencia Raggi y Anita Espasandín: los mejores looks del sunset en José Ignacio

José Ignacio es el lugar donde coincidieron Luciana Salazar, Florencia Raggi y Anita Espasandín. Este lugar principalmente conocido como un exclusivo balneario en Uruguay es donde vacacionan las celebridades argentinas. Sus playas, el ambiente bohemio-chic y su gastronomía son algunas de las razones que llevan a los famosos a pasar tiempo en este sitio ubicado cerca de Punta del Este.

Luciana Salazar, Florencia Raggi y Anita Espasandín marcaron tendencia en José Ignacio

Luciana Salazar no dudó comenzar el año en Uruguay y asistir al clásico evento de Casa Suaya en José Ignacio, que combina música, tragos y un clima festivo. Allí también estuvieron presentes Florencia Raggi y su esposo, Nicolás Repetto, y Benjamín Vicuña junto a su novia Anita Espasandín.

Luciana Salazar (RS Fotos)

Fiel a su estilo osado y sensual, Luciana Salazar llegó al lugar con una vestimenta que permitió ver su figura. La modelo lució un vestido ceñido al cuerpo con tajos en la zona del abdomen y caderas, que se destacó por su diseño estampado en colores marrones, beige y blanco. Para elevarlo aún más, le agregó una cartera rectangular de cuero en tono chocolate y con cadena dorada. Como calzado, llevó unas sandalias altas.

Nicolás Repetto y Florencia Raggi (RS Fotos)

Florencia Raggi, por su parte, también respetó su estética sofisticada pero descontracturada a la vez. La actriz eligió una blusa, una chaqueta de cuero con efecto degastado y estilo vintage, y un pantalón holgado de satén en color negro. Acompañó su outfit con unas sandalias bajas tipo ojotas. El conductor Nicolás Repetto hizo "match" con el look de su esposa al llevar una campera similar y prendas básicas como camisa azul y pantalón de jean.

Anita Espasandín y Benjamín Vicuña junto a Gaby Álvarez (RS Fotos)

Anita Espasandín apostó por un atuendo sobrio y sofisticado con toques minimalista. La pareja de Benjamín Vicuña eligió un vestido largo en tono negro con detalles cut out y escote en V. Para potenciar su look, agregó un collar de perlas y unas sandalias bajas. El actor chileno, en cambio, lució una vestimenta propia del street style: chaqueta beige, camisa de jean y pantalón marrón oscuro.

Encaje, animal print y flecos: los llamativos looks de Sofía Zámolo, Floppy Tesouro y Yanina Screpante para su divertida noche en José Ignacio

Por otro lado, dijeron presente al increíble sunset de José Ignacio las modelos Sofía Zámolo, Floppy Tesouro y Yanina Screpante. Las tres se mostraron muy compinches, felices y disfrutando de la velada en el país vecino. Para la especial ocasión, escogieron prendas que nunca pasan de moda y diseños que ya son un "must have" en el verano.

Yanina Screpante, Floppy Tesouro y Sofía Zámolo (RS Fotos)

Sofía Zámolo posó con un look boho chic: top blanco, campera marrón de gamuza con flecos y pantalón de jean de corte campana, lo que significa que es más ancho desde la rodilla hasta el final de la prenda. Esta pieza llevaba un efecto lavado y combinaba con el abrigo ya que también era marrón.

Floppy Tesouro, en cambio, optó por la tradicional estampa animal print que aporta un aire jugado y mucha personalidad a su atuendo. La top model escogió un vestido largo, al que le sumó un cinturón de cuero y un poncho de lana en las mismas tonalidades. En el caso de Yanina Screpante, lució un look total black con un mix de estilos: suéter negro con detalles de flecos, top con encaje y mini short de jean. Lo completó con botas negras texanas.

De esta manera, Luciana Salazar, Florencia Raggi y Anita Espasandín mostraron sus mejores looks para el sunset en José Ignacio y deslumbraron a todos los presentes en el evento uruguayo. Sofía Zámolo, Floppy Tesouro y Yanina Screpante también se impusieron con prendas de encaje, estampado animal print y diseños con flecos.