Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, reveló por qué se fueron de Canal 13: “Adrián Suar me dijo ‘Andate´”

Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, reveló por qué se fueron de Canal 13 y compartió detalles sobre la decisión que marcó un cambio en su trayectoria profesional. Su relato expone cómo una situación vinculada a lo económico terminó definiendo el rumbo de su productora y de los proyectos que llevaba adelante.

Mariano Chihade dio detalles de su determinante salida de Canal 13

Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, reveló por qué se fueron de Canal 13 y explicó las circunstancias que llevaron a cerrar una etapa en la televisión. La salida estuvo relacionada con acuerdos financieros que no prosperaron y que terminaron influyendo en la continuidad de sus programas.

Mariana Fabbiani y Mariano Chihade

Durante una conversación con Ángel de Brito en Ángel Responde (Bondi Liv), el productor de Mandarina explicó que la decisión no estuvo vinculada a cuestiones artísticas, sino a un desacuerdo económico. Según recordó, mientras trabajaron en el canal nunca hubo condicionamientos editoriales. “Jamás, ni Pablo, ni Adrián, ni nadie me dijo: ‘Este tema es así, este tema no. Che, acá peina el freno. Acá anda por acá’”, comentó.

En este contexto, Mariano Chihade habló de la relación que mantuvo con los responsables de la señal. “No es el caso de Adrián y Pablo; cuando me iba mal, la frase famosa de Pablo era: ‘Tenemos un problema, si no superamos esto…’. Pero todo se hablaba”, explicó. Además, aclaró que la salida de LAM no se debió a un problema artístico.

Mariano Chihade y su hija

“Con Adrián y con Pablo fue un problema financiero, en realidad con una PNT que en realidad ni siquiera fue una PNT, sino que fue media PNT. En realidad teníamos el 50% con el canal de las PNT, entonces yo pedía una entera para mí, porque estábamos un poco mal de costos, y el canal me dijo que no”, relató.

La picante frase que terminó definiendo la salida de Mariano Chihade de El Trece

En otro tramo de la entrevista, Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, contó cómo fue el momento en que decidió dar un paso al costado. “Fui a Adrián y le dije: ‘Adrián, siento más que me están diciendo ándate’. ‘Ándate’, me dijo. Cuando le consulté: ‘¿Me voy?’. ‘Sí, ándate’, me respondió. Bueno, nos fuimos”, recordó.

La frase de Adrián Suar fue determinante y terminó marcando el cierre de una etapa en Canal 13. Por su parte, Ángel de Brito comentó que en ese momento quisieron retenerlo para que continúe el ciclo: “Me quisieron retener, igual”. Ante esto, el productor respondió: “Sí, eso estuvo mal conmigo. Porque yo fui de frente y Adrián no fue”.

Además, el presentador recordó que ‘El Chueco’ intentó convencer al periodista de quedarse. “Quédate. Te pago el trile”, le dijo el empresario. “Sí, eso no me gustó porque él estaba entre mis diez mejores amigos”, concluyó el marido de Mariana Fabbiani antes de concluir su presentación en el programa.

Mariano Chihade y Mariana Fabbiani

Mariano Chihade, el marido de Mariana Fabbiani, reveló por qué se fueron de Canal 13 y señaló que la decisión estuvo marcada por un desacuerdo económico que definió el cierre de una etapa. Su relato reflejó cómo una negociación terminó influyendo en el rumbo de su productora y en la continuidad de sus proyectos.

VDV