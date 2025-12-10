Valeria Mazza mostró cómo quedó su casa con la nueva decoración navideña: "Riesgo de derrumbe"

El pasado lunes 8 de diciembre fue el día oficial para el tradicional ritual del armado de los arbolitos de navidad. Ante esto, decenas de famosos y personalidades del medio mostraron cómo quedaron sus hogares donde ya comenzó a sentirse el espíritu navideño. En este sentido, Valeria Mazza compartió en sus redes sociales un divertido video que protagonizó junto a su madre, donde mostró cómo quedó su casa, aunque tuvo un impensado percance.

La perlita de Valeria Mazza al armar su árbol de navidad

Valeria Mazza manejó con suma cautela la ansiedad de compartir imágenes del minuto a minuto sobre el armado de su arbolito navideño. Es así que, una vez concluida la misión de ambientar su vivienda para esperar el festejo de Navidad, compartió un divertido video en su cuenta personal de Instagram el paso a paso. “El espíritu navideño llegó a casa y así armamos nuestro arbolito!”, escribió orgullosa la top model del resultado final.

Sin embargo, mientras se iban colocando las ramas, el peso del mismo hizo que se inclinara hacia uno de sus lados poniendo en riesgo el equilibrio del mismo. “Gracias mamá por la ayuda! Corrimos riesgo de derrumbe, pero lo logramos”, bromeó junto a emojis de risas mostrando su divertida perlita.

Los mensajes de apoyo a Valeria Mazza con un dardo a Wanda Nara

Para miles de familias, la época navideña no solo consiste en decorar los hogares, sino es un motivo de reencuentro entre grandes y chicos. Si bien Valeria Mazza tiene a sus hijos grandes, aprovechó la cercanía y la complicidad de su madre para seguir manteniendo una tradición que año a año se repite. En este marco, sus seguidores no tardaron en reaccionar al video y lanzar dardos contra Wanda Nara, quien contrató una empresa para que le hagan por ella el trabajo de vestir su casa.

Frases tales como: “Aprenda famosos chetos esto es armar el arbolito y no pagar o que te lo armen y luego suben”, “Amé la sencillez de tu árbol, realmente hermoso desde lo sencillo” y “Hermoso. ¡¡¡¡¡¡Sin ostentar, sin exagerar!!!!!! La navidad está en el corazón”, fueron algunos de los halagos que recibió la fashionista en la famosa red social de la camarita. Siempre sencilla, pero cuidando en detalle la estética, la empresaria mostró el resultado final de su decoración libre de excesos y con elementos utilizados en navidades pasadas -los cuales estaban colocados en bolsas de residuos-.

De esta manera, Valeria Mazza conservó el espíritu navideño y continuó con la tradición del armado del arbolito en un hogar que, lejos de estar plagados de niños -como lo estuvo un día cuando sus retoños eran chiquitos-, ahora reconvierte este clima de fiesta en unión familiar.

