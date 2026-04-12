Horóscopo semanal del 12 al 17 de abril de 2026: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrólogas y videntes más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 12 al 17 de abril de 2026 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del Tarot: La Estrella

Aries, esta semana la Estrella te indica que todo llega en su momento preciso. Estás cumpliendo años y es tiempo de reacomodar tu futuro, hacer un plan de vida y enfocarte en crecer. Tu mejor día es el 13 de abril, día cabalístico para recibir dinero, pago de deudas y nuevas propuestas laborales.

Salud: Cuida el insomnio y la pesadez nocturna. Evita harinas y refrescos por la noche.

Consejo: Da tu lugar, no seas solo proveedor. Toma decisiones aunque duelan. Paga deudas, arma un sistema de ahorro y haz inventario de lo bueno y malo. Te llega gratificación económica inesperada y un viaje corto placentero. Hazte un arreglito estético.

Números de la suerte: 04, 10, 30 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Rojo y azul.

Amor: Si estás pensando en terminar, hazlo. Busca amores estables. Signos compatibles: Leo y Capricornio.

Recomendación: Las cartas españolas (As de Oros y Seis de Oros) confirman abundancia, estabilidad y crecimiento. Quita chismes y falsedades. Ritual de abundancia: veladora roja o blanca, baños de girasoles y perfume de sándalo el día de tu cumpleaños. El planeta Marte te impulsa en trabajo y negocios.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del Tarot: La Rueda de la Fortuna

Tauro, después de las tormentas llegan las buenas. Ya pasaste rupturas y problemas; ahora viene estabilidad y tu cumpleaños. Tu mejor día es el 17 de abril, clave para negocios y propuestas nuevas.

Salud: Dolor de cabeza, migraña, estrés o presión alta. Baja la sal, bebe más agua y camina.

Consejo: Cambia o arregla tu casa, sé perseverante y agradece lo que tienes. Vende casa, propiedad o coche rápido. Toma decisiones laborales.

Números de la suerte: 01, 27, 28 (cinco golpes de suerte).

Colores: Rojo y amarillo.

Amor: Propuesta de matrimonio o amor nuevo. Signos compatibles: Capricornio y Virgo.

Recomendación: Las cartas (Par de cuatros, Cuatro de Espadas y Cuatro de Bastos) traen dinero, triunfo legal y estabilidad. El planeta Neptuno favorece planificación y constancia. Compra vitaminas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del Tarot: El Mago

Géminis, “pide que se te va a dar”. Es momento de poner carácter, abrir los ojos y dejar de ser tan buena gente. Tu mejor día es el 15 de abril para dinero extra y pago de deudas.

Salud: Cuida tus huesos, cadera y cintura baja. Muévete más, haz ejercicio, natación, yoga o pilates.

Consejo: Administra tu tiempo, levántate temprano y quiérete más. Arregla tu casa.

Números de la suerte: 08, 13, 21 (cinco golpes de suerte).

Colores: Amarillo y verde.

Amor: Busca pareja estable. Signos compatibles: Libra y Acuario.

Recomendación: Las cartas (As de Bastos y Seis de Bastos) dan fuerza y determinación. El planeta Plutón trae nuevo progreso y trabajo estable. Toma cursos de liderazgo o relaciones internacionales.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del Tarot: El Diablo

Cáncer, abre bien los ojos: el enemigo está cerca. Protege tu energía. Tu mejor día es el 16 de abril. Prende veladora blanca y reza al Arcángel Miguel.

Salud: Cuida tu intestino, quistes y desbalances hormonales. Ve al médico.

Consejo: Decréta todos los días: “Merezco abundancia, estabilidad y salud”. Compra reloj y perfume nuevo. Cambia celular.

Números de la suerte: 12, 20, 55.

Colores: Blanco y azul.

Amor: Busca pareja estable para formar familia. Signos compatibles: Piscis y Aries.

Recomendación: El planeta Venus favorece amor y relaciones públicas. Las cartas (Cuatro de Copas) indican reuniones y una persona mayor (tez morena) que te ayudará en negocios. Ve al mar o río para limpiar energías.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del Tarot: El Ermitaño

Leo, encontrarás la solución que esperabas. Semana intensa de trabajo y recuperación económica. Tu mejor día es el 16 de abril.

Salud: Cuida garganta y pulmones. Deja el cigarro y come cítricos.

Consejo: No platiques cuánto tienes. Reflexiona solo/a hacia dónde vas. Arregla papeles de herencia o propiedad.

Números de la suerte: 03, 22, 31 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Azul y amarillo.

Amor: Pareja estable. Signos compatibles: Aries y Capricornio.

Recomendación: Las cartas (Seis de Copas y Cinco de Espadas) hablan de aprendizaje emocional. El planeta Mercurio trae mensajes laborales importantes. Pide que se te dará.

Leo

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del Tarot: As de Oros

Virgo, te viene la carta del As de Oros, suerte, abundancia y estabilidad. Aquí lo que tienes que hacer como signo de tierra es creértelas, controlar el mal carácter, no sobrepensar tanto y ser más práctico para solucionar todo rápido. Tu mejor día va a ser el 17 de abril, cuando te pagan una deuda que te debían y arreglas papeles de préstamos o tarjetas.

Salud: Cuida problemas estomacales, intestino, sobrepeso y colesterol. La mejor medicina es tomar mucha agua, té y moverte.

Consejo: Si quieres cambiar de casa o de trabajo, hazlo ahora que todo te va a funcionar bien. Encuentros importantes con gente de poder te ayudarán a crecer. Recuerda mucho un amor del pasado, háblale para quedar en paz, pero no vuelvas. Ten más contacto con plantas y la naturaleza.

Números de la suerte: 16, 22, 57.

Colores: Verde y azul fuerte.

Amor: Muy estable, con posibilidad de casamiento o embarazo. Signos compatibles: Aries y Sagitario.

Recomendación: Las cartas (Cinco de Oros y Caballo de Copas) confirman riqueza, abundancia y gente importante (incluso del gobierno o extranjero) que llega a trabajar contigo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del Tarot: La Templanza

Libra, te viene la carta de la Templanza. Calma, que todo pasa. No te aceleres ni te mortifiques, disfruta el proceso. Tu mejor día va a ser el 16 de abril, con planes nuevos en trabajo, negocios o estudios (inteligencia artificial, relaciones públicas o economía).

Salud: Cuida talones, pies, tibia y peroné. Evita inflamación y retención de líquidos, muévete más, toma agua y reduce sal y azúcar.

Consejo: Haz una depuración total de gente complicada o conflictiva. Respira profundo, camina y habla con Dios. Compra un reloj de pulso para controlar tu ejercicio y salud.

Números de la suerte: 02, 33, 40 (premio mayor).

Colores: Rojo intenso y verde.

Amor: Si estás en pareja, muy bien. Se acerca alguien de Tauro o Géminis.

Recomendación: Las cartas (Siete de Copas y Tres de Bastos) traen regalo nuevo, amor correspondido y estabilidad. El planeta Urano domina los cambios importantes y progreso. Semana de mucho trabajo, juntas y contrataciones nuevas.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del Tarot: El Mundo

Escorpión, te sale la carta del Mundo. Prepara maletas que ya te vas de viaje. Sigues en esa etapa de salir fuera, conocer otros lugares y trabajar con gente del extranjero. Tu mejor día va a ser el 14 de abril, con reconocimientos laborales, dinero extra y posibilidad de comprar o vender coche.

Salud: Cuida vesícula, páncreas y riñones. Toma mucha agua y evita el picante.

Consejo: Controla el mal carácter, los impulsos, celos y corajes. Ahorra en esta abundancia que viene. Ten plantas y mascotas alrededor para sentirte más tranquilo.

Números de la suerte: 11, 14, 17 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Naranja y rojo.

Amor: Amores compatibles de Piscis y Géminis.

Recomendación: Las cartas (Dos de Espadas y Dos de Bastos) indican viaje, relaciones internacionales y solución de problemas legales. El planeta Júpiter trae riqueza y abundancia. Manifiesta lo que quieres y vuelve a estudiar (idiomas, leyes o política).

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del Tarot: El Sol

Sagitario, te viene la carta del Sol. Estabilidad económica y crecimiento. Esta combinación es perfecta para ti. Tu mejor día va a ser el 17 de abril, día cabalístico para más energía y abundancia.

Salud: Cuida dientes, garganta y alergias. Ve al dentista.

Consejo: Controla gastos y estrés. Mira más allá, planea tu futuro en 5 años y avienta tus metas. Quita chismes y personas falsas. Cuida tus pertenencias.

Números de la suerte: 15, 29, 34 (doble suerte).

Colores: Amarillo y rojo.

Amor: Te sientes conquistador. Signos compatibles: Aries y Géminis. Embarazo en puerta si estás en pareja.

Recomendación: Las cartas (Siete de Bastos y Siete de Espadas) confirman que sí vas a lograr lo que esperabas, solución de trámites y prosperidad en negocios.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del Tarot: El Carruaje

Capricornio, te sale la carta del Carruaje. Va a ser una semana muy buena porque te reencuentras con el pasado y contigo mismo. Sabes de qué estás hecho para avanzar. Tu mejor día es el 13 de abril.

Salud: Cuida gastritis, úlcera o hernia. Deja el cigarro.

Consejo: Reacomoda lo pendiente, paga deudas y ahorra. Reduce tu círculo social, quita gente chismosa que te lastima. Mira más fuerte hacia el futuro.

Números de la suerte: 09, 18, 41 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Blanco y azul.

Amor: Signos compatibles: Aries y Virgo. Quita celos e inseguridades.

Recomendación: Las cartas (Cuatro de Oros y Siete de Oros) traen riqueza, abundancia y estabilidad. El planeta Saturno favorece reconciliación, estructura y progreso. Te llega regalo inesperado y contrataciones nuevas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del Tarot: La Torre

Acuario, te sale la carta de la Torre. Es momento de construir cosas nuevas: casa, negocio, estabilidad. Acrecienta tu patrimonio. Tu mejor día es el 15 de abril, con dinerito extra.

Salud: Cuida garganta, virus y pulmones. Deja el cigarro y toma vitaminas.

Consejo: Reinvéntate, no vivas del qué dirán. No platiques tus cosas para evitar envidias. Protégete con veladora y Arcángel Miguel.

Números de la suerte: 05, 18, 26 (cuatro golpes de suerte).

Colores: Rojo y verde.

Amor: Pareja estable. Signos compatibles: Géminis y Leo.

Recomendación: Las cartas (As de Espadas y Sota de Copas) indican solución de pleitos y oferta de negocio o trabajo nuevo. El planeta Marte te da fuerza.

Acuario

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del Tarot: El Loco

Piscis, te sale la carta del Loco. Estás pisando triunfo y estabilidad. Procúrate más a ti misma y a ti mismo: quiérete más, vístete mejor, ponte a dieta y hazte notar. Tu mejor día es el 16 de abril, con dinerito extra.